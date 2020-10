Paro nacional: Bogotá será escenario de protestas desde las 9 a.m.

Comience este miércoles 21 de octubre con las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo de la mano de los periodistas del sistema informativo de EL TIEMPO y Arriba Bogotá.

Apuñalan y retienen a conductor en el barrio Timiza de Kennedy. Seis heridas de gravedad sufrió el hombre en medio del hurto de su vehículo particular. Se lanzó del carro en movimiento para huir de los delincuentes. Las autoridades rastrearon el vehículo que fue hallado en un parqueadero de Bosa.



Día de movilizaciones en el marco del paro nacional de 24 horas . A partir de las 9 de mañana inician las concentraciones y marchas de sindicalistas, organizaciones sociales, estudiantes y la minga del suroccidente. Habrá tres puntos de encuentro, el monumento de Los Héroes, la Sevillana y el Parque Nacional.



Celebración del halloween o la noche de los niños en casa… el Ministerio de Salud expidió una circular en donde se restringen varias actividades para esa fecha con el fin de evitar la propagación del virus. No están permitidos recorridos en calles, centros comerciales, ni barrios. Alcaldes están autorizados para decretar, si es necesario, toques de queda.



Insólito. Policía de Engativá descubrió un vehículo que tenía un datáfono instalado desde donde se obligaría a las víctimas de robo a realizar millonarias transacciones. La investigación de las autoridades permitió la captura de tres personas y la incautación de más de 15 tarjetas de crédito y débito. El comandante de Policía de la localidad amplía detalles en Arriba Bogotá.



