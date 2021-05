Paro Nacional 5M: Así opera TransMilenio en Bogotá

Bogotá tendrá una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional. Centrales obreras, estudiantes y camioneros se estarán manifestando en distintas zonas de la ciudad como el Parque Nacional, Plaza de Bolívar y la Universidad Nacional.



TransMilenio informó que el servicio de transporte masivo funcionará hasta las 3 p.m. para poder garantizar la seguridad de usuarios y colaboradores. Durante estos días de protesta el sistema ha tenido afectaciones. 469 buses troncales y 317 zonales han tenido algún tipo de afectación. El 35 por ciento de las estaciones están sin poder operar. Al menos 500.000 usuarios en promedio al día han tenido problemas en sus trayectos. Acá el reporte de movilidad durante la jornada:

(Le puede interesar: Bogotá vivió una noche de vandalismo)



6:15 a.m.

TransMilenio inició operaciones desde las 6:00 .am. 42 estaciones, por actos vandálicos presentados durante estos días, no están prestando el servicio. Estas son:



Troncal Américas

1. Biblioteca Tintal

2. Avenida Américas - Boyacá

3. De la Sabana

4. Patio Bonito

5. San Facon - Cra 22

6. Trv. 86

7. Distrito Grafiti

8. Cds- Cra 32

9. Mandalay

10. Marsella

11. Pradera

12. Puente Aranda - Calle 13

13. Ricaurte- Calle 13 (Habilitada sobre NQS)

14. Carrera 43

15. Zona Industrial



Troncal Caracas – Sur

16. Calle 40 Sur

17. Quiroga

18. Fucha

19. Hospital

20. Nariño

21. Hortua

22. Restrepo

23. Socorro



Troncal Caracas

24. Calle 19



Troncal NQS – Autopista Sur

25. Madelena

26. Calle 30 Sur

27. Nqs 38a Sur

28. General Santander



Soacha

29. Terreros

30. San Mateo



Troncal Carrera 10

31. San Diego

32. Las Nieves

33. San Bernardo

34. Policarpa

35. Avenida 1 de Mayo



Troncal Calle 26

36. Centro Memoria

37. Modelia



Troncal Calle 6

38. Guatoque- Veraguas

39. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental

40. Museo del Oro



Troncal Suba

41. Suba-Transversal 91



Troncal Calle 80

42.Quirigua