Esta es la situación en las vías de Cundinamarca

Cundinamarca amanece este martes con bloqueos en varias vías clave que comunican a sus municipios con Bogotá.



Buena parte de las manifestaciones son protagonizadas por el sector del transporte de carga que, según confirmaron las autoridades, tendrían una reunión esta tarde con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca para llegar a un acuerdo.

Desde este lunes, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ha manifestado que los bloqueos están afectando a los productores, pues no están pudiendo despachar sus productos hacia Bogotá.



En Corabastos, de hecho, ya confirman que no han llegado cargas de municipios aledaños a Bogotá.



A continuación, actualizamos la información de movilidad para el departamento en esta nueva jornada de Paro Nacional.

Minuto a minuto:

9:10 a.m.: Se despejan algunos sectores



El Secretario de Movilidad señaló que finalizaron los bloqueos de El Rosal, Choachí, Cajicá, Cáqueza, Facatativá y Zipaquirá por la carrera 8.



Se mantienen los bloqueos en Ubaté, Gachancipá, Funza, Sibaté, Zipaquirá y Nemocón.

8:46 a.m.: Nuevo reporte de movilidad



Estos son los puntos con afectación este martes:



Caparrapí: Vía que conduce al municipio de La Palma, Inspección de Tati, Caserío La

Saucha, Puerto Colombia, Vereda Dindal y Vereda Cambra (obstrucción por lluvias)



Ubaté: Glorieta La Vaca, salida a Carmen de Carupa y aalida a Chiquinquirá.



Gachancipá: Kilometro 29 via Bogotá - Tunja, sector Galpones Vereda Roble Centro



Cajicá: Via Bogotá - Zipaquirá a la altura de la Universidad Militar Nueva Granada



Funza: Via Funza - Siberia, Semaforo calle 15



Sibaté: Via Bogota - Fusagasuga, paso urbano Sibaté



El Rosal: Autopista Bogotá - Medellín, sector Vagones



Zipaquirá: Via a Pacho a la altura de Pueblo Viejo, variante La Paz



Nemocón: Bogotá -Ubaté, Km. 43 Sector La Ruidosa

7:55 a.m.: 13 puntos con bloqueos



Según el Secretario de Movilidad, Jorge Godoy, los municipios de Facatativá, Nemocón, Gachancipá, Ubaté, Fusagasugá, Sibaté, Chochía y Cajicá registran protestas activas este martes.



Pero, de otro lado, confirmó que ya se ha logrado estabilizar la situación en otros puntos: "Se acaba de habilitar la vía a El Rosal, la Bogotá - Villeta, y también está despejada la vía hacia Villavicencio a la altura de Cáqueza"

Noticia en desarrollo...



