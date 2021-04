Paro: 16 estaciones de TransMilenio sin servicio por actos vandálicos

Hoy Bogotá se levantó con graves daños en su sistema TransMilenio. Un total de 16 estaciones del sistema de 35 que fueron atacadas anoche están fuera de servicio tras haber sido vandalizadas por delincuentes que se aprovecharon de las jornadas de marchas.

Los delincuentes las atacaron con piedras y palos. Su intención era saquear las taquillas. También pintaron los vidrios de las estaciones y los rompieron. El Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez; el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Eliécer Camacho y el gerente de Transmilenio Felipe Ramírez, entregaron un balance sobre la situación de orden público en la capital del país tras la jornada del Paro Nacional.

Gómez dijo en rueda de prensa que a esta hora en la capital del país se reporta normalidad en la movilidad sin ningún tipo de bloqueo. “Los principales flujos viales no reportan ningún bloqueo, tenemos, sin embargo, 16 de las 139 Estaciones afectadas que no estarán funcionando (…) Trabajamos en el mantenimiento de las estaciones afectadas en la jornada de ayer”.



Agregó que, según el reporte entregado por la Secretaría Distrital de Salud,

107 personas ingresaron a centros hospitalarios de la ciudad; 54 uniformados y 53

civiles que fueron afectados con algún tipo de lesión. “Muchos de ellos ya fueron

dados de alta”, sostuvo el funcionario.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Eliécer

Camacho reportó que ayer 23 personas fueron capturadas por diferentes actividades vandálicas y delictivas en el marco de la protesta. También que antes de la media noche las autoridades lograron controlar acciones vandálicas en las localidades de Bosa y Suba. “Para el día de hoy, prestamos acompañamiento en Portales, igualmente unidades que van estar recorriendo la ciudad para actuar oportunamente ante intensiones vandálicas, y vamos a acompañar las manifestaciones que se puedan presentar en la ciudad con 5800 hombres”.

Sobre afectación a vehículos, el gerente de TM afirmó que de un total de 2.357 buses

troncales que tiene el Sistema, 174 tuvieron algún tipo de afectación. De estos, 59

buses rojos no salieron a operar por daños al inicio de la operación.



De los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 60 tuvieron algún tipo

de afectación. De estos, 32 buses, hasta el momento no podrán operar. Debido a los buses que no pueden salir a circulación se afecta la operación de una o varias troncales del Sistema.

Lea aquí todas las novedades:

7:12 a. m.

​



El sistema inició operación en su horario habitual a las 4 a. m. y a la hora reporta normalidad. De las 139 estaciones que tiene el sistema, 35 resultaron con afectación al inicio de operación. Dieciséis estaciones estarán sin servicio por no brindar condiciones de seguridad para los usuarios y la operación:



Troncal Caracas

1. Calle 40 Sur

2. Fucha

3. Hortúa

4. Socorro



Eje Ambiental

5. Museo del Oro



Américas

6. Biblioteca Tintal

7. De La Sabana

8. San Façon-Cra. 22

9. Transversal 86



NQS

10. Paloquemao

11. Ricaurte



Soacha-NQS sur

12. San Mateo



Suba

13. 21 Ángeles

14. Niza 127



Calle 26

15. Centro Memoria



Carrera 10

16. San Diego



Vehículos troncales inoperativos



De un total de 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 174 tuvieron algún tipo de afectación. De estos, 59 buses rojos no saldrán a operar por daños.



Vehículos zonales inoperativos



De los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 60 tuvieron algún tipo de afectación. De estos, hasta el momento, 32 buses no podrán operar por daños. Es importante indicar que los buses que no pueden salir a circulación afectan la operación de una o varias troncales del sistema.

NOTICIA EN DESARROLLO

REDACCCIÓN BOGOTÁ

