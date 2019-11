Bogotá se movilizó en paz en una nueva jornada de marchas y plantones

El séptimo día de manifestaciones en Bogotá transcurrió en paz. El punto de concentración de las centrales obreras fue el parque Nacional, en la carrera 7.ª con calle 39, hacia las 9:30 de la mañana.

De allí partieron alrededor de 4.000 personas hasta la plaza de Bolívar, donde permanecieron hasta bien entrada la noche.



Hacia las 2 de la tarde hubo un momento de tensión cuando un numeroso grupo de hombres del Esmad tomó posición frente al Palacio Liévano. Al notarlo, los manifestantes increparon a los uniformados, y fue necesaria la intervención de funcionarios de la Procuraduría y la Personería de Bogotá para persuadir a estos agentes de que se retiraran del lugar y así evitar un enfrentamiento.



Después de unos minutos, los integrantes del escuadrón antidisturbios se fueron, y la concentración en la plaza de Bolívar continuó en paz.



Hacia las 5:30 de la tarde le rindieron un homenaje con una fotografía gigante a Dilan Cruz, el joven que murió en la noche del martes pasado, después de resultar herido durante las manifestaciones el sábado 23 de noviembre. “Aquí estamos venciendo el miedo. Creyeron que disparándonos nos iban a meter miedo, vamos ahora con la voz más alta por Dilan, por los que estamos vivos”, dijo desde el lugar Juan David Martínez.

Por su parte, los estudiantes se dieron cita frente a la sede de la Universidad Nacional, sobre la carrera 30, desde donde iniciaron una multitudinaria y colorida protesta que subió por la calle 45 hasta la avenida Caracas y posteriormente avanzó por la autopista Norte hasta la calle 170. Se estima que cerca de 7.000 personas acompañaron este recorrido.



Aunque no se presentaron alteraciones del orden público, sobre la calle 106 con Autonorte un grupo de personas ingresaron a la estación de TransMilenio, lo que generó un momento de tensión que no pasó a mayores. Al caer la noche, miles de ciudadanos que se movilizaban por la troncal de la autopista Norte tuvieron que bajarse de los buses articulados y continuar sus desplazamientos a pie.

Panorama en la autopista Norte. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Este miércoles, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió en rueda de prensa a las afectaciones que ha sufrido este sistema de transporte durante los siete días de marchas.



Dijo que las reparaciones para que vuelva a la normalidad tardarán dos meses y que los daños superan los 5.000 millones de pesos. Además, hizo un llamado para sacar a TransMilenio del paro porque “es el transporte de los ciudadanos de menos recursos”.



Pero la jornada de protestas del miércoles no solo se concentró en las centrales obreras y los movimientos universitarios. Uno de los momentos más emotivos se vivió a las 4:30 de la tarde, cuando más de 100 músicos realizaron en el parque de los Hippies, en Chapinero, el denominado ‘cacerolazo sinfónico’. Entonaron, entre otros temas, Colombia, tierra Querida, del maestro Lucho Bermúdez.



En la mañana también hubo concentraciones en la localidad de Suba, en el noroccidente de la ciudad, y en Usme, en el sur, donde manifestantes y Esmad compartieron una chocolatada.



Por otro lado, en la carrera 4.ª con calle 19, donde cayó herido Dilan Cruz, se realizó un plantón que tuvo bloqueada esta vía del centro de la ciudad por varias horas.



Ante la posibilidad de que este movimiento social continúe manifestándose en la ciudad en los próximos días, el alcalde Enrique Peñalosa envió un mensaje a la ciudadanía. “Mientras la marcha sea en paz, no va a haber ninguna intervención del Esmad ni de ninguna otra autoridad, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás”, dijo el mandatario.



El drama de volver a casa

Sin duda uno de los momentos más difíciles de las movilizaciones son las horas en las que los ciudadanos deben regresar hacia sus casas a eso de las 6 de la tarde, pues en muchas jornadas de la actual protesta esa es la hora en la que se recrudecen las marchas.



Muchos han tenido que coger camiones y furgones para ir a su hogar. “Debido a que no pasaba transporte público tuve que acudir a la voluntad del conductor de un furgón. Me fui sola hasta la calle 13 con avenida Boyacá. Yo vivo en Castilla y tuve que caminar un kilómetro en la noche para llegar a mi casa”, dijo Ana Pulido.



Otros, al quedar atrapados en un corredor vial, decidieron mejor bajarse de los articulados para llegar a pie a sus casas. Ese fue el caso de muchos ciudadanos en la avenida Caracas, la NQS y la autopista Norte.



Este miércoles, por ejemplo, se veían filas de personas caminando visiblemente cansadas. “Mis compañeros que viven en Usme, San Mateo o Soacha me han contado que ha durado hasta cinco horas para llegar a sus casas luego de salir del trabajo”, le contó a EL TIEMPO Herney Rincón, quien trabaja en un concesionario cercano al parque Nacional, uno de los puntos críticos de la movilidad en las últimas semanas.



Los conductores de taxis e incluso los vehículos particulares que prestan sus servicios a través de aplicaciones móviles también comienzan a escasear en estas jornadas e incluso algunos ciudadanos se quejan del aumento desproporcionados de las tarifas.



Sin embargo, no todo es drama. Algunos han asimilado la situación con humor. “El jueves no pude llegar al trabajo, el viernes caminé casi cuatro horas. El lunes y el martes me demoré dos horas en el bus. Pero todo valdrá la pena si el país cambia”, respondió Alexandra García a un sondeo de EL TIEMPO.

REDACCIÓN BOGOTÁ​@BogotaET