Tras protesta pacífica, hubo enfrentamientos en Portal de las Américas

Bogotá vivió este 12 de mayo una masiva movilización a lo largo del día. Se realizaron actos artísticos y protestas en paz en la jornada del día 15 del paro nacional. El Distrito confirmó que hubo 44 eventos en los que salieron a protestar más de 33.000 personas, en su gran mayoría de forma pacífica.



Sin embargo, en la noche se registraron fuertes enfrentamientos entre miembros del Esmad y los manifestantes que se encontraban en los alrededores del Portal Américas.



Hacia las 8:50 p.m., la alcaldesa de Bogotá Claudia López alertó sobre la situación de orden público que se estaba registrando en esa zona.



"Le ruego a los manifestantes en el Portal Américas dejar de lanzar piedras y artefactos al portal o a la policía. No vale la pena terminar una jornada que ha sido tranquila con provocaciones y enfrentamientos. Ustedes y los vecino del Portal merecen terminar la jornada en calma", trinó la mandataria.



Unos minutos después, desde la cuenta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, publicaron las grabaciones de cámaras de seguridad que evidenciaban los enfrentamientos que se estaban presentando. Aseguraron que "un grupo de personas quiso vandalizar el Portal Américas". Confirmaron, además, que el Esmad tuvo que intervenir.

La jornada de hoy ha sido mayoritariamente pacífica, llena de color, arte y cultura.



Lastimosamente, un pequeño grupo de personas quiso vandalizar el Portal Américas, que a diario beneficia a 500 mil usuarios. El Esmad tuvo que intervenir. pic.twitter.com/ujagaeuvNr — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) May 13, 2021

Manifestantes se reunieron en la Avenida Ciudad de Cali con 1 de Mayo, al sur occidente de la capital. Protestaron de forma pacífica. Foto: @cesarmelgarejoa / EL TIEMPO Los jóvenes que se reunieron en la zona pedían una "reforma policial ya". Foto: @cesarmelgarejoa / EL TIEMPO Protesta en cercanías al Portal de las Américas. Foto: @cesarmelgarejoa / EL TIEMPO

Un reportero gráfico de EL TIEMPO registró cómo mientras caía la tarde en la capital, ciudadanos se congregaron en la zona para realizar actos de protesta de forma pacífica. El grupo de ciudadanos denominado 'Primera línea' también hizo presencia en la zona. Esta iniciativa nació en el paro del 2019 y en ese entonces explicaron que su objetivo es defender al manifestante y no provocar.

Al menos 50 personas entre mujeres y hombres con cascos, escudos, guantes y demás protecciones, llegaron hasta el Portal Americas de Transmilenio. Foto: César Melgarejo/ CEET Llegaron y se ubicaron en la entrada vehicular del Portal de las Américas. Foto: César Melgarejo/ CEET

Hasta el momento, no hay un reporte oficial de las autoridades respecto a lo sucedido en el suroccidente de la ciudad.



El Noctámbulo de CityTv, sin embargo, hizo presencia en la zona y confirmó los hechos violentos que se llevaron a cabo hasta casi la medianoche de este miércoles. También pudo evidenciar que había varios jóvenes heridos.



En otros lugares de Bogotá también se presentaron choques con la fuerza pública. Por ejemplo, de acuerdo con el Distrito, hubo enfrentamientos en los Héroes y ataques a algunas estaciones de TransMilenio. "No existe ninguna justificación para afectar el sistema que usamos millones de bogotanos y que no puede prestar su servicio como consecuencia de los daños", aseguró el subsecretario de Gobierno, Camilo Acero.

