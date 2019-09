¿Cómo amanece Bogotá en el tercer día del paro de transportadores?

Este miércoles, en el tercer día de paro de transportadores convocado por un grupo de conductores que se quejan por la suspensión de licencias de tránsito generadas por reincidir en distintas infracciones de tránsito, la capital amaneció con dificultad en la movilidad en las afueras de Bogotá y con el municipio de Soacha militarizado.

Pese a la tensión con la que amaneció Soacha (Cundinamarca), debido al paro, el gobierno local, con la vocería del director de Tránsito y transporte General, Carlos Rodríguez, dijo que hay un cubrimiento del 90 por ciento del transporte de los ciudadanos hacia Bogotá. La razón de la presencia de militares en la zona es con el fin de garantizarles la seguridad a los habitantes del sector. En este momento TransMilenio opera normalmente.



Rodríguez añadió que siete personas fueron judicializadas en Soacha y Bogotá por enviar videos amenazantes a través de las redes sociales. 52 personas más fueron conducidas a estaciones móviles por tratar de protagonizar desmanes.



También es importante destacar que los ciudadanos han reportado problemas de movilidad en la localidad de Usme debido a que no pasan de forma frecuente buses del Sistema Integrado de Transporte Público que supla la demanda.

Los residentes de la localidad de Usme reportan ausencia de transporte. Foto: Juan Carlos Mira

Siga aquí los minutos más importantes del paro:

8:11 a.m. Los ciudadanos de la localidad de Usme no encontraron transporte para movilizarse hacia sus trabajos desde tempranas horas de la mañana.



8:04 a.m. Soacha se encuentra militarizada. Los uniformados revisan antecedentes. TransMilenio funciona con normalidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Repórte a carmal@eltiempo.com cualquier incidente relacionado con el paro