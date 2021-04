Comerciantes piden que se suspenda cuarentena

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) desde muy temprano en la mañana del miércoles los efectos de los bloqueos en vías principales de la ciudad afectaron la movilidad de los ciudadanos. Según un sondeo preliminar a comerciantes afiliados a FENALCO Bogotá Cundinamarca, el 70% de los

personas llegaron con 2 horas o más de retraso a sus lugares de trabajo.

Empresarios de algunas zonas de las localidades de Suba, Usaquén, Santafé y La

Candelaria reportaron que entre las 11 a.m. y 4 p.m. tuvieron que cerrar por las

manifestaciones y el temor a que los locales fueran vandalizados o saqueados, lo que implicó la caída en ventas en su totalidad. El 10% manifestó que sus negocios sufrieron algún daño



Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá afirma que “fue una jornada

lamentable no sólo por las imágenes que vimos de personas sin tapabocas y sin

mantener un distanciamiento adecuado, lo cual implica que dentro de 15 días

tendremos nefastas consecuencias en el sistema de salud, sino también porque como históricamente sucede, los bienes públicos y privados son blanco de ataques de vándalos y no se respeta el derecho a la movilidad ni al trabajo

Además, dijeron, que con las indicaciones de la Administración Distrital de regresar a casa a partir de las 2 p.m., cierre de Transmilenio a partir de las 5 p.m y toque de queda desde las 8 p.m., las personas estuvieron concentradas en su regreso al hogar y para el comercio será un día menos de trabajo esta semana.



"Desde el Gremio le proponemos a la Alcaldía Mayor de Bogotá que el viernes se levante la cuarenta general estricta, como un acto solidario para las empresas que cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad no pudieron trabajar el miércoles por las manifestaciones, y que de no ser así esta semana sólo podrían trabajar 3 días, siendo la segunda vez que sucede en abril", dijo Urrego.

