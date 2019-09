Bogotá amanece con líos en el transporte intermunicipal

Este martes la ciudad amaneció con cese de actividades por parte de algunos conductores del transporte intermunicipal que se quejan por la la suspensión de licencias de tránsito generadas por reincidir en distintas infracciones de tránsito.



Esto ha generado colapso en los desplazamientos de los ciudadanos que viven en las afueras de Bogotá hacia el interior. La demanda de pasajeros se intenta suplir con la ayuda de vehículos oficiales, carros blancos y hasta bicitaxis.



Según en secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por ahora, no se levantará la medida del Pico y Placa en la ciudad, sin embargo, según los sucesos del día se decidirá si es necesario adoptar la medida.

Respecto a las manifestaciones de ayer y el cese de actividades de hoy por parte de algunos transportadores intermunicipales dijo que estas empresas están faltando a su obligación y su responsabilidad del prestar el servicio.



Agregó que el 90 por ciento de los buses afectados de ayer ya están prestando sus servicios hoy en Bogotá. "Es lamentable, sí, que en daño a cada vehículo le cuesta a la ciudad entre 2 y 3 millones de pesos"



En cuanto a las razones del paro dijo que hay un relación directa entre los conductores reincidentes y los incidentes viales. "Ya se inició una investigación en contra de uno de los organizadores de las manifestaciones. Y se viene su judicialización". También hay cinco capturados por los desmanes de ayer lunes.Siga aquí minuto a minuto cómo avanza el paro de conductores:

Lugares con afectación:

8:23 En Chía está cerrada La Terminal

Los residentes de Chía no han tenido cómo movilizarse hacia otros municipios ni hacia Bogotá. Foto: Juan Carlos Mira

8:30 a.m Reporte movilidad

Autopista Norte con calle 183. Se presenta concentración de aproximadamente 35 personas que inician recorrido al norte hasta calle 183, luego tomarán al oriente hasta carrera 7a. y de ahí al sur hasta la calle 170.



Carrera Décima con calle 24 al Sur. Manifestación SENA HOTEL y SENA central calle 65. Reportan empalme de las dos manifestaciones.



Zipaquirá: Solo despacha la empresa Alianza.





Chia: No despacha ninguna empresa a ningún destino



Mosquera: Despachan con normalidad, flota la sabana



Facatativá: Despacha con normalidad por la calle 80 y en baja cantidad por la calle 13.



Soacha: No despacha ninguna empresa



Girardot: No despacha Autofusa ni Cootransfusa a Bogotá.



Calera: despacha con acompañamiento.

8:00 a.m Manifestaciones en el SENA



En la carrera 13 con calle 32 y en el SENA de la calle 65 se presenta una aglomeración de unas 400 personas quienes continúan por la carrera 13 al sur hacia plaza de Bolívar.

A las protestas del día se le suma la de miembros del tema. Foto: Archivo particular

#TMAhora (8:30 a.m.): Estudiantes del SENA se movilizan en una manifestación en dos grupos que se dirigen hacia la Plaza de Bolívar. Uno de los grupos se moviliza por la carrera 13 a la altura de la calle 39 y el otro por la calle 26 con cra 19. Seguiremos informando. pic.twitter.com/rX2R6Pjy8Y — TransMilenio (@TransMilenio) September 24, 2019

7:56 a.m No hay bloqueos por paro en las vías de Cundinamarca pero sí reducción del transporte



Así lo aseguró el comandante de tránsito del departamento, coronel José Ricardo Archila, quien invitó a los conductores de transporte público colectivo a salir y hacer los recorridos de manera normal. “No hay inconvenientes en los corredores, pero hay problemas principalmente al interior de los municipios de Soacha y Sibaté”, dijo el oficial, quien también aseguró que en los terminales de Zipaquirá y Facatativá también hay algunos inconvenientes. El coronel Archila indicó que hoy han ingresado 77.000 vehículos de Cundinamarca y han salido unos 60.000.

7:45 a.m “Viotá es un municipio muerto”: Efraín Cuevas, periodista



El comunicador afirmó que en la población no hay vehículos de transporte público y la gente no tiene cómo movilizarse. “Transportes Tequendama, que es el operador que presta el servicio acá no ha enviado desde anoche ningún vehículo, ni a Bogotá, ni a Mesitas, ni a Tocaima”, dijo.

7:40 “La Calera amanece sin transporte público”: Jazmín Sánchez, periodista

​

La comunicadora del municipio vecino expresó en el Informativo 24/7 a.m. que debido a intentos de bloqueo presentados anoche, en el kilómetro 5 de la vía Bogotá - La Calera, a la altura del sector de La Capilla, los operadores de transporte El Triunfo y Flota Teusacá decidieron no arriesgar el parque automotor hasta que no tengan garantías de seguridad. "Cabe destacar que los bloqueos fueron interrumpidos de manera efectiva por el Esmad y la Policía".

7:35 a.m “Hay temor de salir a trabajar y coger una buseta”: Alcalde de Cajicá

​

El mandatario local, Orlando Díaz Canasto, manifestó esta mañana que en el municipio se ha reducido en 20% el número de flotas que prestan el servicio de transporte. “Muchas personas se encuentran en las calles esperando. Se está haciendo un acompañamiento a los conductores”, indicó el alcalde, quien aseguró que los colegios prestan su servicio normal y los estudiantes tienen clase común y corriente.

7:30 a.m Parte de tranquilidad en Fusagasugá por paro de transporte

​

Sebastián García, secretario de gobierno del municipio, dijo en El Dorado Radio que hay normalidad en el despacho de pasajeros y que hoy se restablecieron las clases en colegios públicos y privados. García enfatizó en que "estamos alerta con un dispositivo de seguridad entre Policía y Ejército para contrarrestar cualquier tipo de alteración en el orden público, pero de momento no se presenta ningún brote de inconvenientes".

7:30 a. m.



⚫ Carrera 30: ciudadanos reportan que a la altura de la carrera 30 frente a la estación CAD hay manifestaciones.





7:00 a. m.



⚫ Yomasa: El transporte público está colapsado y hay largas filas para ingresar los zonales y troncales del sistema TransMilenio.



⚫ Soacha: Autoridades prestan el servicio de transporte, pues hay congestión en el sistema integrado de transporte.

A esta hora, en Soacha, la Polícia ayuda a la comunidad a movilizarse. | #ParoDeConductores pic.twitter.com/sS0VoNsZ5o — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 24, 2019

EL TIEMPO.COM