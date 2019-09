¿Paro o pánico?: la amenaza en redes que terminó en caos

El paro de transportadores no fue nacional, fue en Bogotá y la región y comenzó, primero, en redes sociales y se dispersó a través del miedo y el afán de compartir información.



Claro, fue real. En la capital y en municipios de Sabana Centro, Sabana Occidente y en Soacha hubo terminales cerradas, manifestaciones, vías bloqueadas, carros vandalizados y miles de personas que no pudieron llegar a sus lugares de trabajo o estudio. Pero todo comenzó con lo virtual.



En la noche del domingo se difundieron videos, imágenes, audios y mensajes alertando sobre un ‘paro nacional de transporte’. El más directo de todos los contenidos fue un video que se difundió vía WhatsApp. Allí, Hernando Chávez, quien se presenta como presidente de la Agremiación Nacional de Conductores de Colombia, amenazó con un paro indefinido que se haría “taponando vías, entradas y salidas de las ciudades, aeropuertos y terminales”. Chávez sentenció: “Carro que transite, que se atenga a las consecuencias”. El mensaje se hizo viral y logró que colegios privados cancelaran clases, que la gente madrugara para encontrar transporte y que el Distrito instalara un Puesto de Mando Unificado para atender cualquier novedad.

Pero, hasta la noche del domingo, nada era oficial y nadie sabía con precisión si el paro ocurriría o no. Al final sí pasó, pero agravado por un pánico que comenzó en chats, trinos y publicaciones.



A ojos de Felipe Sánchez, director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, este fue un fenómeno que reveló lo susceptibles que somos los ciudadanos a este tipo de contenidos. “El video de ayer era una simple amenaza de un desconocido pero el efecto fue enorme. Paralizó los extremos de la ciudad y logró el estado de pánico”, afirmó el abogado, y alertó que no se puede pensar que “salir en un video de este estilo es un juego”.



En entrevista con Blu Radio, Chávez negó haber hecho amenazas y colgó el teléfono cuando se trató de confrontarlo. No apareció en el resto del día, pero el daño ya estaba hecho.

En Soacha, los conductores que se reconocían como afectados por la suspensión de licencias (ver recuadro) amenazaron a empleados de las empresas de transporte municipal e intermunicipal para que no salieran a prestar servicio. En Zipaquirá, según confirmó el Secretario de Movilidad, Guillermo Gaitán, hubo focos de vandalismo y conductores que, por miedo a las amenazas en redes y en el ambiente, decidieron no prestar el servicio. En el sur de la capital se vandalizaron buses y en el norte se pusieron tachuelas en las vías.



A pesar del drama, no se cumplió lo que se había dicho en redes. El paro nunca llegó a ser nacional, ni fue apoyado ni reconocido por la Unidad Gremial de Transportadores ni logró bloquear todos los puntos de Bogotá que había amenazado paralizar. Tampoco lo acompañaron los taxistas, como se dijo erróneamente.



En los municipios, según consultó EL TIEMPO, el balance fue el mismo. Este fue un paro hecho por unos pocos sancionados inconformes con la suspensión de sus licencias (ver recuadros).



Y, en últimas, la norma por la que se pelea se mantendrá. “Las razones de fondo de la protesta no son válidas. Históricamente, se comprueba que hay conductores que tienen millonarios comparendos, reinciden y no pasa nada. No lo vamos a replantear porque hemos establecido una correlación muy fuerte entre los reincidentes y los involucrados en siniestros viales”, afirmó el secretario distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, en el balance final de anoche.



Lo que sucedió, según Sánchez, cumple con todas las características de las llamadas fake news. “Las personas estamos inclinadas a replicar lo que indique peligro y negatividad. Y aquí hay un factor de riesgo que fue aprovechado”.



Además, según el abogado, esto podría tener repercusiones judiciales sobre los implicados en la generación de estos mensajes. Citando el artículo 343 del Código Penal, explicó que este video podría clasificarse como terrorismo en la medida que puso en peligro “la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte (...) valiéndose de medios capaces de causar estragos”. Esto, según el código, podría dar entre 160 y 270 meses de prisión y una multa de hasta 15.000 salarios mínimos.



Y no se descarta del todo que suceda. El fiscal (e), Fabio Espitia, afirmó que podría iniciar investigaciones contra los promotores del paro y de acciones vandálicas.



El director del Observatorio de Redes agregó que hay tanta responsabilidad en los generadores del contenido como en los difusores. Es decir que parte de la culpa reside en quienes, con cierto nivel de alcance en redes, compartieron este video y las imágenes sin haberse remitido a las fuentes oficiales.

“Para estos casos se recomienda no dar credibilidad a cualquier video de una persona que salga a amenazar la población, las redes son usadas como mecanismos para inspirar terror”, apuntó el experto, y recomendó también no difundir este tipo de contenidos porque terminan siendo validados por el criterio de “masivo” y no por el de “veracidad”.



Para eso, recomienda esperar que secretarías, Policía o medios tradicionales confirmen la información.



“En el mundo digital, el dedo se mueve más rápido que la mente”, afirma Sánchez.

Lo real: balance final y afectados en la jornada

Bogotá: más de 400 conductores participaron de las protestas. Hubo dos personas capturadas por vandalismo. La jornada deja 5 personas heridas, 55 buses con vidrios rotos y 40 con llantas pinchadas.



Chía: el terminal fue bloqueado hasta pasado el mediodía. En la tarde se logró negociar con los gerentes de las empresas el despacho de buses para recoger a los pasajeros en Bogotá. La caravana fue escoltada por la Policía de Cundinamarca y la Policía de Bogotá para mayor protección. Afectados: más de 80.000 personas.



Zipaquirá: hubo pequeños focos de vandalismo protagonizados por ayudantes de buses, y también se registraron pequeños bloqueos. Como hubo pánico, algunas empresas no sacaron sus carros, por lo que disminuyó el servicio. Afectados: más de 100.000 personas.



Soacha: cerca de 1.900 buses de transporte municipal (300) e intermunicipal (1.600) no pudieron circular hoy por amenazas de otros conductores. Se mantiene ley seca y toque de queda. Afectados: 180.000 personas.

Lo real: cuál es el lío con la suspensión de licencias

La bandera de las protestas de ayer fue la inconformidad de conductores por cuenta de la suspensión de las licencias de conducción por reincidir en distintas infracciones de tránsito. La figura existe desde 2002, está contemplada en el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito Terrestre y establece que “en caso de reincidencia (cometer más de una falta en seis meses) se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la sanción”.



En el caso de Bogotá, hasta agosto, se habían suspendido más de 30.000 licencias de conducción por este concepto. En la jornada de protestas, algunos conductores aseguraron haber sido multados injustamente o no haber sido notificados a tiempo.



Frente a esto, el secretario distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que se habían estudiado casos concretos para verificar, pero que, en general, “no vemos posibilidad de que no apliquemos las normas. Los conductores sancionados deben acatar las consecuencias”.

Lo real: Quién es el hombre del video en redes

En el video que desató el miedo en redes, Hernando Chávez se presenta como presidente de la Agremiación Nacional de Conductores de Colombia. Lo cierto es que poco se conoce de este personaje y de esta organización, al menos entre los mismos gremios de transporte. Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal e integrante de la Unidad Gremial de transportadores, aseguró no conocer a Chávez ni el grupo que dice dirigir.



Del hombre solo se sabe que fue conductor de transporte intermunicipal y que ha asistido a reuniones con la Secretaría de Movilidad de Bogotá para revisar el tema de licencias suspendidas.

BOGOTÁ