Paro de taxistas: Hugo Ospina, el hombre detrás de las amenazas de bloqueo a Bogotá

Él es tal vez el líder más visible de las organizaciones de taxistas, y la cabeza de los bloqueos viales que esta semana colapsaron por momentos la ya caótica movilidad en la capital.



Este conductor dice que lleva más de cuarenta años conduciendo vehículos amarillos y que su bandera es la defensa de los derechos de los choferes.



Foto:

Sin embargo, también ha sido el protagonista de varios señalamientos de muchos de sus colegas, que aseguran, que lo que llaman “actitud egocéntrica” ha generado una mala imagen del sector.



Ospina nació en Medellín en 1966. Es hijo de padres paisas y desde muy pequeño llegó a Bogotá. Desde 1973 habita la capital del país, en donde actualmente vive con su esposa y tuvo a sus hijos y nietos.



Tiene una casa en arriendo y, según él, cuenta con "solo dos taxis" con los que trabaja. “Muchos dicen que yo soy multimillonario, que el Gobierno nos da tajada, que nos da plata y pues si usted quiere le envío el ‘pantallazo’ de mi cuenta. Yo creo que no tengo ni 600.000 pesos ahorrados”, afirma.



Asegura que fue un pleito con los escoltas de un edil al que solía transportar lo que llevó a meterse a defender a su gremio. Con ese fin, Hugo Ospina crea, junto a sus colegas, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoproctax) en el año 2002 que, según él, hasta el día de hoy cuenta con más de 16.500 taxistas asociados.



Desde entonces, el conductor de taxi ha sido su presidente porque, según sus propias palabras, fue considerado como “la persona idónea”, si bien son muchos sus críticos en su mismo entorno.Al frente de esa organización estuvo en el paro de taxistas del año 2002, considerado por muchos como uno de los más grandes de las últimas décadas.



Sus polémicas salidas publicas, pero sobre todo el uso de las vías de hecho, le ha valido el rechazo de algunos del gremio que han intentado avanzar en otra dirección distinta a los bloqueos.Aunque para 1993 solo había cursado quinto de primaria, esta experiencia le permitió articularse con las causas de la mancha amarilla y poco a poco se fue convirtiendo en el amplificador de algunas voces de este sector.



Pero fue un pleito con los escoltas de un edil al que solía transportar lo que llevó a conocer a un abogado quien le enseño a defenderse mediante la ley.



“El abogado me decía ‘vea: los derechos de ustedes los taxistas son estos’; entonces, mis compañeros taxistas me hacían llegar casos en donde policías cometían irregularidades contra ellos y yo, con lo que aprendí del abogado, los asesoraba. Así empezaron a referenciarme para defender causas del gremio”, afirmó.

Hugo Ospina, líder de gremio de taxistas.

Desde entonces, el conductor de taxi ha sido su presidente porque, según sus propias palabras, fue considerado como "la persona idónea para defender el gremio".



Eso le ha permitido coliderar movilizaciones tales como el paro de taxistas del año 2002, considerado por muchos como uno de los más grandes de las últimas décadas; pero a su vez, le ha valido el rechazo de algunos del gremio que han intentado avanzar en otra dirección distinta a los bloqueos.



“Yo creo que con el paro del 2002 nace el respeto o el odio y estigma hacia el gremio de taxistas”, recuerda Ospina.



También hizo presencia en el paro del 2006, en donde el líder gremial tuvo gran relevancia. Para ese año, recuerda, se hizo una fuerte movilización debido, entre otros motivos, al repetitivo asesinato de taxistas en las calles de Bogotá. Según él, se comenzaron a bloquear las principales vías de la ciudad debido a que no fueron escuchados, recordando que, meses antes a estas manifestaciones, había enviado un derecho de petición denunciando esta problemática que nunca fue atendido por el Distrito.

Manifestación frente al Ministerio de Transporte, en Bogotá.

Por esa falta de atención, afirma el taxista, estas movilizaciones del 2006 aumentaron progresivamente y llegaron a un punto crítico que tenía sin movilidad a gran parte de la ciudad. “Con el descontento y el paso de los días ya no teníamos 20 puntos de bloqueo, sino como 40”, recordó.



Estas protestas condujeron a que Ospina fuera detenido, pero también a que, según él, se promoviera la educación y la capacitación del gremio con la administración del cuestionado y hoy desaparecido Samuel Moreno.



No obstante, tiempo después de esa movilización el taxista se comprometió a no volver a bloquear una vía hasta no agotar el camino del diálogo luego de que, en 2010, su hija enfermara gravemente.



“Mi hija nació con un problema estomacal, y a sus ocho días de nacida me tocó transportarla en una ambulancia en estado muy grave. Entonces, entre mí dije: ‘Dios, ¿qué tal yo hubiera estado bloqueando una vía de la ciudad? Mi hija habría corrido el riesgo de algo grave’. Desde ahí dejé de bloquear”, dijo.



Este acuerdo se rompió 13 años después, durante la administración de Claudia López, pues Ospina volvió a las calles debido a que, según él, la alcaldesa no hubiera entablado acuerdo alguno con el gremio después de cuatro años, ni formulado soluciones a las problemáticas de los taxistas, entre las cuales resaltan supuestas injusticias cometidas por agentes de tránsito, o la poca acción frente a la ilegalidad en torno al uso de plataformas digitales.



Estas reclamaciones en tonos fuertes y poco conciliadores pusieron a Ospina en el centro del debate distrital y en los principales medios de comunicación, no obstante, también abrieron grietas en el gremio.



Otros taxistas influyentes le contaron a EL TIEMPO que la época de Hugo ya pasó y que este hombre lidera causas que ya no representan a la mayoría.

Si bien el paro es respaldado por un sector de taxistas, que luego de muchos años de disputas se unieron en torno a las principales problemáticas que les afectan, algunos conductores y voceros de la mancha amarilla dicen que Ospina le ha hecho “mucho daño al gremio” y que actualmente son pocos los que lo siguen o se identifican con él.



En primer lugar afirman que, contrario a lo que se piensa, Hugo no siempre es el que convoca a las movilizaciones, y solo se integra a las convocatorias para llevar la bandera ante los medios. Adicionalmente, consideran que el actual reconocimiento que él tiene como vocero de esta agrupación de conductores se lo han dado sus constantes apariciones públicas, mas no precisamente sus compañeros.



En segundo lugar, voces de los taxistas contaron que Ospina le ha asignado tintes políticos a su lucha y que esto no identifica a todos los taxistas; por el contrario, dicha situación ha conllevado a que muchos de los colombianos creen una imagen estigmatizante de los conductores de carros amarillos e, incluso, permitan que dirigentes asocien estas movilizaciones a dinámicas políticas.



Finalmente, estos mismos taxistas dicen que el “talante conflictivo” con el que actualmente la ciudadanía asocia a este personaje no le ha traído beneficios al sector.

Contrario a ello, sus declaraciones groseras, amenazantes y provocativas solo infunden miedo entre los usuarios, los cuales crean una mala imagen de todo el gremio y llegan incluso a apoyar alternativas de transporte ilegales en el país.



Frente a estas declaraciones, el taxista afirmó que sus actuaciones tienen solo un objetivo: defender las leyes que respaldan el transporte legal y la justicia en el país.



En cuanto a los tintes políticos que le atribuyen como líder de un sector del gremio, Ospina reconoció que no todo el gremio apoya al gobierno, y que solo un parte lo siguió para apoyar a Petro en las elecciones. Pese a su apoyo al presidente, Ospina es firme señalando que el Mintransporte no está cumpliendo y, al igual que otros conductores, exige su renuncia.

JULIAN CAMILO SANDOVAL

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO