El miércoles 9 de agosto un sector del gremio de taxista convocó a un paro en diferentes ciudades del país, esto para demostrar la inconformidad por el constante aumento del precio de la gasolina, el cual ya supera los $14.000.

Según los taxistas, el precio del combustible los ha perjudicado considerablemente en su labor. Sin embargo, para el Gobierno Nacional, el alza de la gasolina se da para reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.​



De acuerdo con Hugo Ospina, presidente de la organización gremial Asoproctax, "no estamos promoviendo y apoyando ningún paro".



Según el gremio, al cese actividades le hace falta varios puntos para que salgan a protestar por todas las calles de la capital del país: "Por ejemplo, la Reforma Tributaria, que le anexaron el servicio con conductor en plataformas tecnológicas y el tema de los bicitaxis, ahí hay bastantes problemas que no se están discutiendo en ese paro".

Líder del gremio dice que evaluarán que acciones emprenden en la tarde. Foto: Archivo particular

Pese a que estos son problemas que a diario frecuentan en el gremio, también hay otros, como por ejemplo el cambio de empresa de taxi: "El Gobierno Nacional saca un decreto en el que nos dice que no podemos cambiarnos de empresa, solo nos da un trato preferencial", explicó Ospina.



Sumado a eso, el presidente del gremio Asoproctax hizo énfasis sobre la regulación de vehículos particulares en plataformas digitales: "Legalizar los vehículos particulares sería acabar con la industria y el sector del taxi que hoy estamos pagando, no tenemos seguridad jurídica, ni confianza inversionista".

¿Habrá protestas en Bogotá?

Aunque el paro fue convocado en varias capitales del país, el gremio en Bogotá aún, en la noche de este martes 8 de agosto, faltaría por definir si saldrán a las calles.



De hecho, EL TIEMPO consultó a varios de ellos para conocer posibles puntos de concentración; sin embargo, los líderes de los taxistas manifestaron que esta convocatoria no tenía la suficiente fuerza y que todavía no se definía los lugares donde transitarían, si es que deciden apoyarlo.



Pese a que no es oficial, los taxistas señalaron que los posibles puntos serían el deprimido de la Calle 94, en Usaquén, y enfrente del portal Suba de TransMilenio.



DANIEL FELIPE SANTANILLA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

