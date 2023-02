Bogotá amaneció, este miércoles, con dificultades viales por cuenta del paro de taxistas que se lleva a cabo en varios puntos de la capital. De hecho, estos conductores realizan plan tortuga en al menos tres puntos de la ciudad y las autoridades han evitado que se registren bloqueos.



Guillermo Reyes, ministro de Transporte, manifestó que se busca garantizar la movilidad de las personas en Bogotá, pero dijo que sí hay un tráfico lento por las movilizaciones de los taxistas.



“Esperamos que el taxista entienda que respetamos sus derechos, sus aspiraciones, el diálogo está abierto, que la protesta social es válida, pero no podemos afectar los derechos de los demás. Toda la capacidad institucional, liderada por la Policía, está lista para impedir que el bloqueo y vías de hecho frustren un tema que tiene que ser más de manifestación que de cualquier otro tipo”, dijo Reyes.



En Bogotá, las autoridades señalaron que está permitido que el plan tortuga se realice sobre un solo carril. Para controlar que la manifestación no se salga de control hay 30.000 uniformados. Según cálculos de las autoridades, unos 4.000 taxistas protestan en la capital.



El ministro Reyes también dijo que la manifestación se debe llevar a cabo con respeto.

“Todos tienen derechos, unos a protestas, otros a trabajar”, dijo.



Insistió que la protesta no puede ser un mecanismo de uso de vías de hecho para torpedear los derechos de los demás. Por eso insistió en que el Código Penal tipificó la conducta de obstruir u obstaculizar una vía y si incitan a esta situación, están incurriendo en conductas delictivas.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS