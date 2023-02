Después que los líderes el gremio de taxistas se levantaran de la mesa de diálogo que se reunió este martes con el Ministro de Transporte Guillermo Reyes y otros miembros del Gobierno, se confirmó que sí habrá paro nacional a partir de este miércoles 22 de febrero, desde las 5:00 a. m.

El espacio de una mesa de concertación se había acordado desde el 17 de febrero, cuando se conocieron las intenciones del gremio, que ha presentado quejas en cuanto a los precios de la gasolina y la regulación de aplicaciones de transporte tipo Uber.



Además de Bogotá, se planean movilizaciones en otros puntos del país como Medellín, Cali, Tunja, Villavicencio, Manizales y otras ciudades.



Por el momento, se espera que unos 20 mil taxistas salgan este miércoles a las calles de Bogotá para movilizarse. Entre los puntos de concentraciones en la capital están:

-Avenida ciudad de Cali con calle 26

-Inmediaciones del aeropuerto El Dorado

-Calle 13 con carrera 37, frente a la Secretaría de Movilidad

-Calle 80 en la salida hacia Siberia

-Calle 13 en el sector de El Playón

-Monumento de Banderas

-Portal Tunal

-Portal del 20 de julio

-Portal del Norte

¿Qué dice el Ministerio de Transporte?

Ante los diálogos fallidos entre el gremio y el gobierno, el Ministro Reyes escribió en su cuenta de Twitter: “Lamentamos que los representantes de los taxistas se hayan retirado de una mesa de diálogo. Esta no es la primera reunión a la que invitamos a este gremio, hemos tenido conversación permanente con ellos en casi todo el territorio nacional”.



“Aceptamos la protesta social y respetuosa, pero no vamos a permitir que mañana se atente contra el interés general de las y los colombianos con bloqueos. Frente a estos, seguiremos las normas para que no se afecten los derechos de las y los ciudadanos”, señaló respecto a las manifestaciones anteriormente mencionadas.

Hoy tenemos varios documentos que responden a diferentes inquietudes que hemos venido trabajando en el interior del #MinTransporte, esperamos que la negativa no esté precedida de fines particulares. pic.twitter.com/Xxs7pfg7US — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) February 21, 2023

Por otra parte, se sabe que no todos los taxistas están de acuerdo con las movilizaciones. Por ejemplo, Carlos Peña Gil, quien hace parte de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (Asprotaxbog), le dijo a EL TIEMPO que no solo no está de acuerdo con el paro sino que considera que se debe aprovechar que el Ministerio está abierto al diálogo. “(El paro) lo apoya la Federación Nacional del Taxismo (Fenaltax), entre otros grupos y asociaciones locales y nacionales. Estamos muy divididos, pero la gran mayoría no apoya el paro. La ciudad ya no aguanta más bloqueos y molestias. Fue suficiente con el estallido social”, afirmó.

