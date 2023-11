¿Habrá paro de taxistas este miércoles? Opiniones divididas entre líderes plantean duda

Para este miércoles 22 de noviembre, se prevé una nueva jornada de paro de taxistas en Bogotá. Según el anuncio hecho por algunos miembros del gremio transportador, los manifestantes se tomarán la calle 26 y habrá concentraciones en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado.



Algunos transportadores han manifestado que el paro será “indefinido y de grandes magnitudes”, razón por la cual han sugerido a los viajeros cancelar o aplazar los vuelos programados para este miércoles.



Ante dichos señalamientos, la Alcaldía de Bogotá ha lanzado una fuerte advertencia a los conductores, asegurando que tomarán acciones legales ante la Fiscalía contra quienes participen en los bloqueos y afecten a los demás ciudadanos.



“El mensaje es contundente. A Bogotá y a los bogotanos y bogotanas no se les amenaza (...) Si nos corresponde actuar con autoridad ante bloqueos al aeropuerto o del sistema público de transporte, por supuesto que lo vamos a hacer”, dijo en rueda de prensa José David Riveros, secretario de Gobierno.

Secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila Moreno. Foto: Alcaldía de Bogotá

Por su parte, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, aseguró que las inconformidades de los taxistas se basan en la presunta imposición de comparendos de manera irregular.



“Somos más ojos en las vías y por eso se están haciendo todos los controles a todos los vehículos (...). Tuvimos una mesa el 25 de octubre, se hicieron una serie de denuncias y hasta el momento no hemos recibido ninguna de las evidencias”, aseguró la funcionaria.

¿Qué dicen los gremios transportadores?

Manuel Gil, presidente del sindicato de taxistas de Bogotá, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que “sienten preocupación por las protestas planteadas para el 22 de noviembre”.



Según el líder gremial, las inconformidades en el sector se dan por la “ilegalidad de servicios de transporte en carros particulares, incrementos en el precio de la gasolina y las fotomultas”.



No obstante, Gil dijo que los protocolos activados desde el Distrito obligan a reevaluar la posibilidad de salir este miércoles a las calles, ya que no están dispuestos a arriesgar el capital de los vehículos ni la integridad de los transportadores tras las medidas anunciadas.



Gil también sentenció que si bien es cierto que Hugo Ospina hace parte del comité del paro, no es el único líder que lleva la vocería: “Aquí hay líderes importantes y respetuosos que estamos abiertos al diálogo en pro de buscar soluciones”.



La decisión sobre los posibles bloqueos para este 22 de noviembre se tomará en una reunión con el comité del paro este martes.

Así se vivió el pasado paro de taxistas en Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

Según el Distrito, las mesas de diálogo están abiertas y en los últimos tres años y medio se han realizado alrededor de 50 reuniones con los líderes de los gremios para atender las inquietudes.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

