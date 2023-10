Paro de taxistas en Bogotá| Pelea de conductores deja lesiones y taxi con vidrios rotos

Bogotá amaneció con dificultades viales en varios puntos de la capital por cuenta de las manifestaciones de los taxistas, quienes están protestando para exigir mejores condiciones a las autoridades de tránsito.



Las protestas ya generaron caos en la noche de este martes y en la mañana de este miércoles, desde muy temprano, a las 5 de la mañana, ocurrió un grave hecho que alteró el orden público de Bogotá.



La situación se registró en la avenida Boyacá con calle 26. En ese punto, un taxista que estaba trabajando fue irrumpido por otros miembros de este gremio y lo agredieron con piedras.



Todos los vidrios de este vehículo, de placas VDS721, quedaron rotos. Además, una persona que se transportaba en el taxi resultó con lesiones producto del ataque, por lo que es atendida por las autoridades.

#ÚLTIMAHORA l Mucha atención que a esta hora se presenta un preocupante panorama de automediación en Bogotá. No hay paso en la Avenida Boyacá con calle 26, debido a que taxistas se encuentran bloqueando la vía.



Además, hubo golpes entre los taxistas en este punto de la capital, situación que fue atendida con la Policía.



Taxista agredido cuenta lo que pasó

El taxista agredido contó que transitaba en compañía de su esposa, para dejarla en el trabajo, cuando fue interrumpido por otros conductores del gremio quienes le exigieron que parara sus actividades por el paro.



"Vi trancón. Cuando llegué, unos taxistas me dijeron que si no me les unía al paro, me rompían el carro", señaló Alejandro, como se llama el afectado.

​

Denunció que seis personas empezaron a agredirlo. Él aceleró debido a que le estaban lanzando piedras, incluso una de estas terminó golpeando a su esposa en la cabeza, por lo que su rostro quedó con cortes.



"Estaba tratando de arrancar. Uno de ellos metió la mano a la palanca del carro y hubo una reversa, por eso el carro quedó así", añadió el conductor, quien dijo que resultó con una mano fisurada.

¿Por qué protestan los taxistas?



Hugo Ospina, líder de los taxistas, dijo que la manifestación responde a la "persecución" que están ejerciendo "los policías de tránsito azules" contra los conductores de este gremio.

Taxistas y Policía chocan en el portal ElDorado. Foto: Captura de video

“Los policías de tránsito azules están violando la ley, son unos policías reciclados y destituidos de la policía de tránsito. Y hoy la Secretaría de Movilidad está reciclando esos agentes que fueron destituidos por corruptos, y hoy están persiguiendo al gremio de taxistas”, dijo Ospina.



Hay tres puntos donde habrá concentración de taxistas, estos son la calle 170 con autopista, Usme y el estadio de Techo. La vía hacia el aeropuerto el Dorado y la avenida 68 tienen dificultades por la movilización de taxistas.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS