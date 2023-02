Carlos Peña Gil es un ingeniero industrial de la Universidad Francisco José de Caldas que decidió dedicarse al taxismo en Bogotá. Compró su primer amarillo en 1985, cuando ya este oficio le había ayudado a completar sus estudios.



(Además: Taxis vs. particulares en 'apps': una guerra en la que alcaldes buscan mediar)

Gracias a su trabajo de décadas, hoy es dueño de cinco taxis y con estos ha podido mantener su hogar y pagarles las carreras profesionales a sus hijos. “He trabajado de forma honesta y transparente, pero la ilegalidad está acabando con el trabajo de muchas personas como yo. Esta es mi microempresa”.

Dijo que en su gremio hay demasiados movimientos con posiciones disímiles frente a las causas por las que luchan y que, aunque coinciden en la mayoría, hay líderes autoproclamados que los están haciendo quedar mal. Él lidera la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (Asprotaxbog) y se perfila como uno de los nuevos voceros de este gremio en la capital.

¿Qué papel juega usted en estos momentos en el gremio?

Soy representante de los propietarios de taxis y por eso creamos la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (Asprotaxbog). Representamos a aquellos que tienen algunos pocos vehículos y que prestan un servicio público. Somos pacíficos y siempre hemos dialogado con el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Salud. Pedimos se respete, sobre todo, nuestra seguridad jurídica. Nuestros taxis, no solo máquinas, son nuestro negocio, nuestra unidad productiva. Si nosotros estamos bien, también lo estarán los conductores que manejan nuestro vehículo. ¿Quiénes nos tienen mal? Los vehículos particulares que prestan un servicio de transporte individual de pasajeros de manera ilegal. Es una competencia desleal.

La asociación que usted lidera, ¿cuántos dueños de taxis reúne o representa?

Cuando nosotros constituimos la asociación éramos como 1.000 taxis. Debo decir que este es un gremio muy reacio. Es difícil la causa. Muchos de estos socios se han aburrido y se han retirado porque el negocio ya no es rentable. Muchos han quebrado.



(Además: Carrera mínima de taxi debe quedar entre $18.000 y $24.000: taxista Hugo Ospina)

¿Cuántos taxis hay en Bogotá?

Según mis cuentas son como 54.000, pero Movilidad dice que son 49.000 y de estos 40.000 son propietarios. A mí me incomoda mucho cuando nos tratan como una mafia. Yo trabajé 50 años para tener lo que tengo. Yo sé, en todos los gremios hay de todo, buenos y malos, pero no está bien que estigmaticen. Muchos han vendido sus propiedades para comprar carros y llegar a la ciudad a pasarla mal.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Peña Gil lidera la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (Asprotaxbog). Foto: Archivo particular

Y si su postura es la del diálogo, ¿Quiénes están organizando el paro?



Es un tema muy complejo porque no todos pensamos igual. Yo lidero una asociación, pero hay muchas más no solo en Bogotá sino a nivel nacional en Cali, Manizales, Medellín, Santa Marta, cada una con posturas diferentes. Algunas tienen personería jurídica, otra no. Nosotros, por ejemplo, radicamos un documento el 1 de septiembre ante varios ministerios en agosto que llamaba al diálogo y que contenía todas nuestras reclamaciones como la competencia desleal, la seguridad social, el desempleo, entre muchos otros. Pero después, otros sectores de taxismo, radicaron otros documentos y el ministro de Transportes, Guillermo Reyes, les dio audiencia, hubo reunión entre ellos y el presidente Gustavo Petro, y como no llegaron a un acuerdo llamaron al paro. Eso es lo que se quiere cristalizar mañana.

¿Pero ustedes apoyan este paro del que usted me habla como asociación?

No estamos de acuerdo con el paro. Estamos de acuerdo con lo que piden los dueños y conductores de taxis. Pero preferimos el diálogo. Además, tenemos que aprovechar que el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Movilidad tienen las puertas abiertas.



(Le recomendamos: Paro de taxistas: ¿habrá manifestaciones este miércoles 22 de febrero?)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Peña Gil. Foto: Archivo particular

¿Quiénes sí lo apoyan?

Lo apoya la Federación Nacional del Taxismo (Fenaltax), entre otros grupos y asociaciones locales y nacionales. Estamos muy divididos, pero la gran mayoría no apoya el paro. La ciudad ya no aguanta más bloqueos y molestias. Fue suficiente con el estallido social.

¿Con qué está de acuerdo usted?

Con la mayoría de las peticiones que demandan. No estamos de acuerdo con la ilegalidad de empresas como Uber, que lleva diez años en Colombia. No estamos de acuerdo con el mototaxismo que funciona desde 1980 y con muchas más situaciones que nos afectan.

¿Por qué los carros particulares que prestan un servicio de transporte particular son un problema para ustedes?

Son una amenaza para los taxistas. No cumplen con 27 requisitos que nosotros sí tenemos que cumplir, invirtiendo mucho dinero. Ellos simplemente salen, ofrecen un servicio más económico y comienzan a facturar. Llegará un momento en donde nadie quiera entrar a nuestra tienda, que es el taxi. El Gobierno nos garantizó unas condiciones como prestadores de un servicio público y ahora no nos está protegiendo, nos cambian las reglas del juego. Vamos a quedar en la calle.

¿Dígame algunas cosas que les piden a los taxistas, pero no a los particulares?

Muchas, pero le menciono solo algunas: las pólizas de seguridad civil extraactual y contractual, que tengamos pase para servicio público, que los vehículos estén matriculados en una empresa, que paguemos rodamiento, impuesto de renta, ICA. También tuvimos que pagar por un cupo. Nosotros compramos taxis que nos costaron 120 millones de pesos, los particulares pueden costar 20 millones y salen a la calle a trabajar. Pagamos muchos impuestos que los particulares, no.



(Además: Los puntos de concentración del paro de taxistas en Medellín y Valle de Aburrá)

¿Ustedes están de acuerdo con las aplicaciones?

Sí. Nosotros somos pioneros. Hace muchos años nosotros iniciamos con los radioteléfonos, luego vino la solicitud de taxi satelital y luego Easy Taxi y Tappsi. Luego Taxis Libre lanzó la suya. Estas le dan mejores garantías al usuario.

¿Cómo se le paga hoy la seguridad social al taxista?

Esa es una cuestión jurídica. El taxi como transporte individual de pasajeros no está plenamente identificado en el Código del Transporte. Nos comparan con el transporte intermunicipal, cuyos dineros del tiquete los recauda una terminal. En nuestro caso, quien recauda es el taxista. A veces la seguridad social la paga el taxista conductor, a veces el dueño del carro, a veces mitad y mitad. El problema de raíz es que, si no le podemos subir a las tarifas por el transporte ilegal, pagar la seguridad social es un precio alto. Necesitamos un salvavidas del Gobierno. Estamos muy mal.

¿Y si los dejaran a ustedes los taxistas y a los particulares bajo las mismas condiciones?

Eso es como si cogieran el servicio de abastecimiento del agua y se los dieran a particulares. El Estado colombiano no puede hacer eso. El Estado tiene que hacer estudios técnicos para determinar qué es lo que necesita la ciudadanía, cuántos taxis hay y cuántos se necesitan, cuántos carros particulares están prestando servicio de transporte individual. De lo contrario habrá una superoferta muy perjudicial.

¿Qué han hecho ustedes para mejorar el servicio?

Nosotros constantemente estamos promoviendo el buen servicio desde las empresas. Pero en temas como cambiar el carro vuelve el mismo problema. Si no se suben las tarifas, difícilmente puede haber reemplazo de carros viejos por nuevos. Por esta crisis también es que hay mucha rotación de personal, y eso hace que las capacitaciones no sean constantes.



(Además, le puede interesar: ¿Por qué los taxistas están preparando protestas para este miércoles?)

¿Hay algún líder que represente a todos los taxistas?

No. Por ejemplo, yo no tengo intenciones de protagonismo, pero tampoco estoy de acuerdo con que los medios de comunicación busquen a una sola persona que no representa a la totalidad del gremio y que, en muchas ocasiones, nos hace quedar mal por sus comportamientos y logra que seamos estigmatizados solo porque tiene rating y es polémico. Eso pasa con Hugo Ospina, siempre lo llaman a él y aunque coincidimos en algunas posturas, muchas veces no estamos de acuerdo con sus formas de proceder. Créame, hay muchos profesionales, incluso abogados, que hoy son taxistas.

¿Y quienes están de acuerdo con el paro van a bloquear la ciudad?

Nosotros no tenemos información precisa, pero hemos escuchado de bloqueos, plan tortuga y plantones. Nosotros esperamos que la protesta sea pacífica y que no se vayan a generar traumatismos en la ciudad. Nosotros apoyamos el diálogo.

¿Qué significan los taxistas para Bogotá?

Somos un servicio público que tiene que ser eficiente y eficaz, pero que necesita apoyo del Estado.

¿Qué otra información necesita contemplar la ciudadanía sobre esta coyuntura?

La ciudadanía tiene que contemplar que las aplicaciones como Uber quieren actuar como un superestado que no respeta las normas del Estado colombiano, su negocio es evadir la ley y buscan nunca ser regulados. Estas empresas no invierten nada en el país. Las ganancias migran a paraísos fiscales. Inciden en la precarización laboral.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ Escríbanos a carmal@eltiempo.com

Más noticias en eltiempo.com