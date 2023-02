Para este miércoles 22 de febrero, un sector del gremio de taxistas ha convocado una jornada de protesta en reclamo por el alto precio de la gasolina y el futuro de las aplicaciones de transporte, como Uber, Didi, Beat, entre otras.



Ante el anuncio, el ministerio de Transporte citó a una reunión al gremio con el fin de escucharlos y discutir con ellos los puntos que generan inconformismo en el servicio de transporte público individual.



El ministro Guillermo Reyes pidió que las protestas se realicen sin afectar a los demás. “Bloquear las vías es atentar contra los derechos de los demás”, agregó.



EL TIEMPO conoció que si bien son varios los líderes que apoyan la movilización nacional, hay otros que no comparten la convocatoria y señalan que, en el caso de Bogotá, han estado en mesas de diálogo.



Para este encuentro se convocó de manera virtual y/o presencial, a las 2 de la tarde, en las instalaciones del Ministerio de Transporte a los representantes de taxistas, los ministros de Trabajo, TIC, Transporte, Ciencia y Tecnología.

Según conoció este diario, el ministro Reyes espera escucharlos, conocer sus preocupaciones y establecer unas mesas de trabajo. Una fuente de la entidad recordó que sí están escuchando a los taxistas y que, precisamente, fruto de reuniones que han tenido se redujo el aumento en el Soat (seguro obligatorio).



Herminso Bermúdez, uno de los líderes del gremio en Bogotá, manifestó que no está de acuerdo con el paro, pero que las razones para manifestarse son varias, entre ellas está el inconformismo por las aplicaciones de transporte. Según dice: “Si compran un carro particular es para transportar a la familia; si quieren entrar al gremio nadie se los va a rechazar”.



Y agregó: “Que el ministro no les abra las puertas a estos conductores de vehículos de carros particulares; que si ellos desean, compren taxis y trabajen de igual manera que nosotros, esto es un mercado de puertas abiertas”.

Cabe aclarar que hoy por hoy la gran mayoría de taxis en la ciudad y el país funcionan con aplicaciones.



Otra de las razones que menciona Bermúdez es que no hay acuerdo con las tarifas de los combustibles. Esperan que las alzas para el gremio sean más moderadas; de lo contrario, implicaría un aumento en el precio de la tarifa de cada viaje.



También señala que el régimen sancionatorio se ha discutido por casi 10 años y sigue en discusión. “No es un hecho porque no se ha presentado al Congreso”.



Uno de los acuerdos a los que espera se llegue con el ministro es la realización de un estudio para determinar cuál es la oferta y la demanda en el servicio y así “liberar” a los casi 10.000 taxis que no pueden salir por pico y placa.



Cabe mencionar que algunos de los líderes del gremio creen posible que la manifestación puede replantearse luego de la reunión con el ministro de Transporte, mientras otros mencionan que, sí o sí, se tiene que hacer para lograr algún acuerdo.

Posibles puntos de concentración

Se le recomienda a los ciudadanos anticipar sus viajes teniendo en cuenta los siguientes puntos de concentración:



- Avenida Cali con calle 26.

- Inmediaciones del Aeropuerto El Dorado.

- Calle 13 con carrera 37. (Frente a la Secretaría de Movilidad)

- Calle 80 en la salida hacía Siberia.

- Calle 13 en el sector El Playón.

- Monumento de Banderas.

- Portal Tunal.

- Portal 20 de Julio.

- Portal Norte.

REDACCIÓN BOGOTÁ.