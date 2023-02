Luego de que se diera a conocer que el Gobierno Nacional prepara un borrador de un proyecto de ley que buscaría la eliminación de las aplicaciones de transporte tipo Uber, varias personas que trabajan en estas plataformas han salido a protestar en la capital del país para mostrar su desacuerdo.



Ante las manifestaciones del lunes y martes, el Ministerio de Transporte indicó que en la tarde de este miércoles se realizará una mesa de diálogo en Bogotá, en donde participarán los conductores de estas aplicaciones y la Superintendencia de Transporte.



Además, el ministro de Transporte Guillermo Reyes indicó en diálogo con ‘City Noticias’ que no prohibirán estas plataformas: "En ninguna parte, el borrador del proyecto establece la prohibición de la prestación del servicio de transporte a través de las plataformas”, afirmó, enviando un mensaje de tranquilidad a estos conductores.



Sin embargo, por parte de los taxistas, aún hay incertidumbre. En diálogo con ‘Noticias RCN’, el presidente de Asoproctax, Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio, aseguró: “Nosotros vamos a dar el todo por el todo y si este Gobierno o alguno llega a decir que van a aprobar a los vehículos particulares viejos para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país tomándonos los aeropuertos. Vamos a botar los carros en las vías y que se los lleven para los patios porque estamos ya al borde de la quiebra”.

Ante las declaraciones de Ospina, se le preguntó si el gremio estaba dispuesto a bloquear un servicio público esencial como lo son los vuelos, según la legislación, a lo que este respondió: “A nosotros también nos están interrumpiendo un servicio básico esencial que son los taxis. ¿Por qué ustedes no miran que hay muchos taxistas en el país que en los últimos dos años se suicidaron? Van 10, porque perdieron su casa y perdieron su taxi, ya que aquí nadie quiere controlar el transporte informal ¿Por qué no miran que está pasando con nosotros en el país?”, resaltó.



Ospina también señaló que el gremio “no estaba dispuesto a entregar un servicio público que les ha constado mucho esfuerzo”, y se refirió a una posible compensación económica por parte del Estado si se aprueba la operación de las plataformas tipo Uber: “Si el Gobierno quiere cambiar las reglas del juego, que se remita al artículo 365 constitucional, que dice que los servicios públicos son prestados por el Estado y si el Estado, mediante una cámara o dos, desea cambiar las reglas del juego (...) nos deben indemnizar a todos los actores que en el desarrollo de una actividad lícita estábamos prestando el servicio. Entonces que nos indemnicen y que se queden los particulares prestando el servicio”, aseguró.



Sobre la protesta, señaló que esta estaba legalmente constituida en el país, a pesar que Santiago Ángel, director de ‘Noticias RCN’ en su versión web, le recalcó que esta no se podía hacer en los aeropuertos. “Por eso vamos a dar el todo por el todo, cueste lo que nos cueste, vamos a tirar los carros en las vías de los aeropuertos hasta que nos llegue lo que tenga que llegar, pero no vamos a entregar nuestro servicio público”, siguió insistiendo Ospina.

Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio, aseguró que los taxistas estaban dispuestos a bloquear las vías. Foto: Cortesía Juan David Peña

¿Qué dice Guillermo Reyes sobre los bloqueos?

De igual modo, señaló que estaban en un proceso de consenso, por lo que no le cerraban la puerta a ninguna propuesta sino que, por el contrario, el Gobierno estaba dispuesto a escuchar: “Estamos en un proceso de construcción, por eso el llamado a las plataformas, a los conductores, a sus representantes. Es el diálogo que tendremos esta tarde, que construyamos un mecanismo a través del cual entren a prestar el servicio de transporte dentro del marco de las normas legales y a construir un texto que sea consensuado”



Sobre la reunión que se llevará a cabo hay con los líderes de las plataformas de transporte, el ministro señaló: “Ante todo, escucharlos. Yo les he pedido que traigan una propuesta concreta, nosotros no nos oponemos a estas, son importantes. Hay muchos colombianos y muchísimas familias dependen de este trabajo, pero hagámoslo legalmente, dentro de un marco formal”



En cuanto al llamado del gremio de los taxistas para realizar bloqueos, el ministro Reyes aseguró: “Yo me opongo a los bloqueos, el escenario tiene que ser sentarnos en una mesa. Desde el mes de octubre tenemos una mesa de trabajo taxistas, hemos venido construyendo, entre otras normas, el proyecto de ley con ellos. Cuando se dice que van a bloquear, mi pregunta es: ¿Por qué no podemos conversar? Esa es la invitación, a todos los taxistas, a todos los conductores de Uber. Este es un país que no puede tener exclusiones, el cambio está en eso, en sentarse a construir sobre la base de un consenso”.



A las polémicas declaraciones de Ospina también se refirió el presidnete Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales. Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que estan bajo sobrexplotación", señaló.

Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales



Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que estan bajo sobrexplotación. https://t.co/IntyAyvGuJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2023

