Hoy desde las 5 de la mañana se lleva a cabo el paro de taxistas en las principales vías de Bogotá. Dentro de los puntos de concentración estimados para las horas de la mañana se encuentran: avenida ciudad de Cali con calle 26, calle 13 con carrera 37, calle 80, calle 13, Portal Tunal, Portal del 20 de julio y Portal Norte.

El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, anunció las medidas de seguridad para la jornada que el gremio de taxistas anunció llevará a cabo en las principales ciudades del país. Se pondrá especial atención en puntos de suma importancia para la ciudad como el aeropuerto y los portales de Transmilenio.

“Tenemos 28 puntos que nos han informado, puede haber algún tipo de movilización. De esos tendremos unos puntos en donde habrá un reforzamiento de la logística: el aeropuerto El Dorado, la terminal de transporte, el CAN (Centro Administrativo Nacional) a lo largo del corredor de la 26, el Ministerio de Transporte, la Plaza de Bolívar y todos los portales de Transmilenio”, indicó.



El funcionario agregó que se busca que la protesta de los conductores no afecté el normal funcionamiento de todos los servicios en Bogotá, por lo que se contará con un amplio dispositivo para garantizar que no ocurran alteraciones del orden público.



“Hemos dispuesto con la Policía Metropolitana tener 2.000 agentes de policía para garantizar la movilidad, la seguridad, y la convivencia. Tendremos 400 gestores de la Alcaldía Mayor de Bogotá para garantizar la convivencia, bajar las tensiones y evitar cualquier confrontación en la ciudad”, afirmó.

También se contará con un componente para prevenir mayores traumatismos en la movilidad de la ciudad ante las posibles operaciones, tortuga y bloqueos que se puedan dar durante la jornada.



“Más de 218 agentes civiles de la Secretaría de Movilidad estarán, junto con otros 300 de la Policía de Tránsito, brindando garantías para la movilidad de todos los bogotanos y bogotanas el día de mañana, junto con 60 grúas que dispuestas en todos los puntos de la ciudad con el fin de que todos los bogotanos puedan movilizarse de forma tranquila”,

Siga aquí el minuto a minuto de cómo avanzan las manifestaciones en la capital:



Autopista Norte con calle 169: continúa plan tortuga en el sentido Norte- Sur. Se ocupan dos carriles y la marcha está en la calle 169.



Portal Américas, avenida Villavicencio y avenida Ciudad de Cali: hay diez vehículos bloqueando la intersección acceso occidental.



Avenida Boyacá con calle 22D: Se presenta aglomeración de taxistas sentido Sur- Norte. Unidades en el punto. Posible plan tortuga Av. Boyacá al norte.

Minuto a minuto 7 a.m. Reporte de vías: Autopista Norte con calle 170: se despeja la vía.

6:44 a.m. Fuerza disponible hace presencia en El Tintal: El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hace presencia en la glorieta de El Tintal.

