Una nueva jornada de manifestaciones se vivió ayer en Bogotá. Los protagonistas de las movilizaciones, por tercer día consecutivo, fueron un grupo de aproximadamente 3.000 motociclistas inconformes con la restricción del parrillero los jueves, viernes y sábados entre las 7 p. m. y las 4 a. m., que estará incluida en el decreto de medidas transitorias que se firmará hoy para enfrentar los riesgos de seguridad en la ciudad.



(Además: Protesta de motociclistas: un hombre agrede a la Policía).

Al cierre de esta edición, la alcaldesa Claudia López recibía en su despacho a líderes del gremio motorizado, en un intento más por llegar a una concertación. La misma mandataria fue quien los convocó y, además, los invitó a no bloquear las vías. “Los he invitado para escucharlos y cerrar los ajustes finales al decreto. Todos aportamos y todos cuidamos nuestra seguridad y convivencia”, señaló la alcaldesa.



Miguel Forero, líder de SOS Moto Cultura, aceptó dicho encuentro, pero señaló que en caso de no obtener respuesta a sus solicitudes, volverían a bloquear la ciudad.

Si bien la jornada de ayer afectó la movilidad en varias vías e incluso por momentos a TransMilenio, esta no fue tan traumática. No se vieron los interminables trancones ni a miles de ciudadanos intentando regresar a pie a sus hogares.



EL TIEMPO conoció que en la mañana de ayer hubo una segunda reunión entre el Distrito y los motociclistas que se extendió por más de dos horas. En ella estuvieron presentes Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad; el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, y voceros de los motociclistas. En dicho encuentro, Fernández de Soto les dijo que la restricción del parrillero se mantiene y les recordó que hace parte del paquete de medidas que buscan formar un frente común por la seguridad de la ciudad.



(Le puede interesar: No admiten demanda de Miguel Uribe contra el POT de Bogotá).

Los motociclistas, por su parte, argumentaron que con la prohibición los estaban estigmatizando y pidieron que entre las excepciones se incluya a los estudiantes parrilleros, a lo que el Distrito respondió que encontraba razonable la solicitud y que sería estudiada. Cabe recordar que ya el Distrito accedió a varias excepciones: personal de asistencia de aseguradoras, de seguridad y de salud, conductor elegido y personas con discapacidad.



Otro detalle que se conoció de la reunión es que, según una fuente, a la Alcaldía le sorprendió que los líderes de motociclistas no se refirieron a los problemas de seguridad en la ciudad, a las víctimas ni a las cifras de delitos, en muchos de los cuales se han visto vinculados ese tipo de vehículos.



La movilización de ayer comenzó sobre el mediodía con una concentración en la biblioteca Virgilio Barco. Cerca de 50 vehículos se tomaron la calzada occidental de la carrera 60. A la 1 de la tarde, la movilización tomó rumbo hacia el norte de la capital y el número de manifestantes ya ascendía a 600, según datos de la Secretaría de Movilidad.



Minutos después de partir, el ‘plan tortuga’, como fue denominado por los líderes del gremio, se dividió en dos grupos: unos tomaron por la NQS y otros por la calle 63 hacía el oriente. El primer grupo llegó hasta la calle 116 con 9.ª, para luego bajar por la carrera 7.ª. Otros llegaron hasta la Caracas, lo que ocasionó que a las 4 p. m. TransMilenio tomara la decisión de detener su flota en la calle 45 por algunos minutos. El punto final de la concentración fue el parqueadero de Movistar Arena.



(Siga leyendo: Denuncian violación de pacientes psiquiátricas en Bogotá).

Un policía agredido

Aunque durante la jornada no se presentaron hechos graves de violencia, la Policía Metropolitana denunció la agresión contra uno de sus uniformados en medio de las protestas. Los hechos ocurrieron en la Caracas con calle 63 y quedaron registrados en video. Allí se ve cómo un hombre se dirige hacia un patrullero que estaba en su motocicleta, salta y patea el vehículo. Luego sale corriendo. Después, al parecer, otro motociclista choca ligeramente al uniformado y lo desestabiliza. La siguiente imagen, en medio de los gritos, es la de la moto en el suelo. “Un antisocial atacó sin mediar palabra a un miembro de la Policía”, denunció el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, quien señaló que se ofrecen 10 millones de pesos de recompensa por información del agresor.



Al cierre de esta edición, líderes de los motociclistas continuaban reunidos con la alcaldesa y se desconocían resultados de este nuevo encuentro.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias