Luego de que la alcaldesa Claudia López impusiera la restricción al parrillero durante los días jueves, viernes y sábado; entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, el gremio de moteros decidió salir a la calle para demostrar su inconformidad, ante lo que ellos llaman “una medida improvisada que no sirve para nada”.



Pese a que la movilización del 4 de abril generó estragos en la movilidad de la ciudad y que la Secretaría de Seguridad se reunió con los motociclistas, estos señalaron que no se les ofreció ninguna posibilidad de conversación sobre la medida, por lo que anunciaron una nueva jornada de bloqueos que se extenderá durante toda la semana.

Minuto a minuto

6:00 a.m: los motociclistas se concentran en el estadio El Campín



Desde las 6:00 de la mañana los motociclistas se han concentrado en las inmediaciones del estadio El Campín a la espera de que la alcaldesa Claudia López se pronuncie sobre las medidas y de qué forma aplicarán a partir del 11 de abril.



Anuncian plan tortuga y bloqueos durante toda la semana en caso de que la mandataria no los escuche y reconsidere la decisión.



7:10 a.m: la alcaldesa Claudia López da sus primeras declaraciones tras reunión



“Con la Policía Metropolitana hemos evaluado la situación en la que estamos. El terrorismo y la criminalidad tiene a Bogotá como blanco, así nos lo han confirmado las autoridades y el Ministerio de Defensa”. Estas fueron las primeras palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras el consejo de seguridad que se realizó en la mañana de hoy, en el que también participó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.



De acuerdo con López, todos los sectores de la ciudad deberán poner de su parte para poder superar la crisis de seguridad de la ciudad. "A los motociclistas solo les estamos pidiendo que nos ayuden tres días a la semana, que se identifiquen con el caso y chaleco para poder identificar a los que lo están haciendo mal y a los que están delinquiendo".



7:30 a.m: la alcaldesa acepta tres propuestas y excepciones a restricción hechas por los moteros





- Evaluar mensualmente la eficacia de la medida y contemplar la posibilidad de retirarla en caso de mejoría de la situación.



- Los moteros se unirán a frentes de seguridad para reportar hechos sospechosos y ayudar a vigilar las zonas criticas.



- Se establecerán cinco excepciones a la norma para que personas con labores especificas puedan transportar parrillero dentro de los horarios de restricción: el personal de vigilancia y seguridad privada, el personal de atención a emergencias, las asegurados; los conductores elegidos y el transporte de personas con discapacidad podrán circular pero deben identificar su casco y chaleco, no solo con la placa de la motocicleta, sino además con el nombre de la excepción a la que se acoge.