Si va a salir hoy en Bogotá, prepárese y prográmese, porque para este lunes 4 de abril está previsto un paro de motociclistas en varios puntos de la ciudad.



Las protestas se darán por la restricción al parrllero ordenada por la Alcaldía de Bogotá. A partir de esta semana, todos los jueves, viernes y sábado, entre las 7 p.m. y las 4 a.m, estará restringido el parrillero.



El grupo Moteros SOS es uno de los que ha convocado a las protestas. De acuerdo con uno de sus líderes, Miguel Forero, esta medida no impactaría a la inseguridad, como busca la Alcaldía.



"Lo que está haciendo la alcaldía es prohibir un medio de transporte, no a la delincuencia. Porque el delincuente se va a bajar de la moto, y se va a subir al transporte público, en bicicleta, patineta o lo que sea, pero no va a dejar de delinquir”, afirmó Forero en un video difundido a través de redes sociales.



La alcaldesa Claudia López, por su parte, ha defendido la medida: . “Jueves, viernes y sábado, de 7 de la noche a 4 de la mañana, es donde están las amenazas más grandes para la ciudad; por eso necesitamos aplicar esta medida que está dispuesta en los horarios de menor impacto”, aseguró López.

¿Cuáles son los puntos de protestas de motociclistas?

- Parque Virgilio Barco (desde las 12m.)

- Avenida Caracas con calle 45

- Avenida Carrera 68

- Avenida Boyacá con calle 80

- NQS con calle 100

- Avenida Ciudad de Cali con calle 145

Minuto a minuto

11:30 a.m.: Plantón calle 63 con carrera 60

​

La Secretaría de Movilidad reporta el bloqueo de un carril en la calle 64 con carrera. Hay cerca de 60 personas en el punto.

Noticia en desarrollo...

