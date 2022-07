Luego de que la administración distrital tomara la decisión de prorrogar la restricción al acompañante hombre en moto hasta el 31 de diciembre; el gremio de los moteros anunció que se tomaran las calles de la ciudad para mostrar su inconformidad con la determinación de la Alcaldía, que según ellos, vulnera sus derechos y los estigmatiza.

As+i las cosas, se ha convocado una marcha para hoy jueves 7 de julio desde las 11:00 de la mañana frente de la Biblioteca Virgilio Barco, ya que los moteros afirman la Alcaldía no los escuchó cuando manifestaron que la medida no era efectiva y que les estaba generando un perjuicio.



“Lo que está haciendo la alcaldía es prohibir un medio de transporte, no a la delincuencia. Porque el delincuente se va a bajar de la moto, y se va a subir al transporte público, en bicicleta, patineta o lo que sea, pero no va a dejar de delinquir” afirmó uno de los líderes del gremio.

Minuto a minuto de la movilidad

7:55a.m: avanza la movilización por Avenida Villavicencio sin generar traumas en la movilidad. "La petición para la alcaldesa es directa. No queremos restricción, no se trata de si queremos o no que la extiendan, No queremos restricción y punto", señaló el motociclista.



Administración dice que la media se mantiene y que acompañan el derecho a la protesta del gremio.



6:30 a.m: se concentra una primera manifestación en a la altura de avenida Villavicencio con ciudad de Cali. Líder de los moteros afirma que se moverán por el costa sur de la ciudad y que se espera un aforo de aproximadamente 400 motorizados en esta manifestación.