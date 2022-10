Luego de tres horas de reunión, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y líderes de los motociclistas, quienes se tomaron ayer las vías de la capital, de Cali y Villavicencio, llegaron a un acuerdo para sentarse a negociar las exigencias de los motociclistas.



Reducir el costo del seguro obligatorio de accidentes (Soat) y ofrecer facilidades para su pago, no aumentar el precio de la gasolina, legalizar las aplicaciones de transporte, ser partícipes de la modificación del Código Nacional de Tránsito y tener mejor trato de las autoridades, a quienes acusan de una supuesta persecución, fueron los reclamos con los que ayer ese gremio llegó a la mesa de diálogo, que tuvo lugar en el Hotel Hampton by Hilton de la calle 26.

Los bloqueos comenzaron a las 7:30 de la mañana en la calle 63 con 60, frente a la biblioteca Virgilio Barco. A este grupo se les unió otro que arribó desde el norte de la capital. Un tercer lote se concentró en la carrera 6.ª con NQS. Los tres grupos se integraron en la calle 26 con carrera 68 a las 10:30 a. m. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a esa hora el número de motocicletas ascendía a 700. Estos no generaron afectación en TransMilenio, pero sí trancones en la NQS, la calle 26, y la avenida 68.



A la salida de la reunión, el ministro de Transporte indicó que trabajan para “construir soluciones efectivas a las necesidades” de los motociclistas. “Construimos un documento en el que planteamos compromisos entre los motociclistas y el Gobierno Nacional”, dijo.



Reyes también anunció que atenderán con urgencia la petición de que el Soat vuelva a ser vendido en puntos físicos –y no exclusivamente de forma digital como se había anunciado– e hizo un llamado a la Fiscalía para que revise los hechos de corrupción en que pudiesen incurrir autoridades de tránsito.

“Realizaremos diálogos regionales para estudiar sobre la base del texto de propuesta elaborado”, agregó.



También invitó a los motociclistas a que revelen los nombres de las compañías de seguros que no les están vendiendo las pólizas del Soat para que la Superfinanciera adelante las averiguaciones del caso.



No obstante, mientras se adelantaba la mesa, el presidente Petro trinó: “El Gobierno Nacional no ha tomado decisión alguna sobre tarifas del Soat y esta no se tomará sin el Presidente”.



Pese a esto, los motociclistas celebraron los avances en cada uno de los puntos discutidos durante la jornada e informaron que varios de los líderes viajarán por todo el país para buscar representantes que puedan tener voz y voto en los futuros encuentros.

“Se comprometieron a resolver el asunto de la venta del Soat en menos de ocho días, a buscar la forma para que las aplicaciones salgan de la ilegalidad y a discutir sobre cambios en el Código Nacional de Tránsito”, señaló Miguel Forero, líder de Motocultura SOS, quien agregó que esperan reunirse con el presidente Petro antes de finalizar el mes.



Con respecto a la subida del precio de la gasolina, ni el Ministro de Transporte ni los líderes del gremio hicieron mención sobre el tema.

