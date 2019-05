En el paro de maestros no habrá recorrido pero sí plantón

Este jueves 30 de junio habrá paro de maestros durante 24 horas. Aunque no hay movilizaciones programadas en la ciudad, si se tiene previsto un plantón desde las 9 a.m., frente a la sede de la Secretaría de Educación, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63.

El paro organizado por los profesores, según ellos, es para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el distrito y el gobierno nacional, el cual busca incrementar los recursos de la educación, el fortalecimiento de las matrículas y mejoras en el sistema de salud de los docentes.

Sin embargo, la Secretaría de Educación aseguró que la administración ya ha cumplido con los puntos acordados y que la movilización programada es una exigencia al gobierno nacional.



"Tenemos 20 sindicatos, con 17 de ellos se dialogó y se firmaron acuerdos. Además cumplimos todos los compromisos. Incluso en 2018 fue necesario poner recursos de los contribuyentes bogotanos para pagarle a tiempo a los maestros", explicó Claudia Puentes, secretaria de Educación.



REDACCIÓN BOGOTÁ

