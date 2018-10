¡Ojo! mañana a partir de las 8 a. m. habrá movilización de estudiantes

Si usted tiene que hacer diligencias en la ciudad o incluso, si debe desplazarse hacia su trabajo tome en cuenta que mañana se realizarán marchas de estudiantes, docentes y del sector administrativo de varias universidades en Bogotá y en todo el país, rechazando algunas políticas nacionales en materia de educación.

Las movilizaciones comenzarán mañana a las 8 de la mañana y los estudiantes saldrán a marchar desde cuatro puntos de salida diferentes: Sena carrera 30; Facultad Tecnológica y la sede de La Macarena de la universidad Distrital; La Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica.



La Secretaría de Movilidad le recomienda a la ciudadanía evitar desplazarse hacia el centro de Bogotá o en caso de hacerlo, usar solo el transporte público.

Por lo pronto se sabe que el Distrito dispuso de 80 gestores de convivencia y al menos 2.000 policías para velar por la seguridad durante las marchas.



Los uniformados se ubicarán en 29 puntos de desplazamiento, donde se espera mayor afluencia de manifestantes.



Puntos de partida de la marcha, recorridos y desvíos:

Sena carrera 30 No. 17B-25 Sur: se tomarán la NQS en sentido sur norte, desde la Primera de Mayo, hasta la CL 45, desde las 8 am. Desvíos: Avenida Caracas, avenida Ferrocarril (TV 42), carrera 50.



Universidad Distrital Facultad Tecnológica, calle 68D Bis A Sur No. 49F-70: se tomarán la avenida Gaitán Cortés desde la avenida Villavicencio hasta la NQS, la calle Sexta desde la NQS hasta la carrera 10ª. y la avenida Jiménez, desde las 9 am. Desvíos: Avenida Villavicencio y avenida Caracas.



Universidad Nacional, carrera 45 No. 26-85: se tomarán la calle 26, sentido occidente - oriente, desde la carrera 40, hasta la avenida Circunvalar, desde las 10 am. Desvíos: calle 53, avenida Esperanza y calle 19. Se invita a realizar los viajes al centro de la ciudad en transporte público o en lo posible reprogramarlos para otro día.



Universidad Distrital, sede La Macarena, carrera 3ª. Este No. 26-01: se tomarán la avenida Circunvalar al norte, desde la calle 26 hasta la calle 39 y luego la carrera 5a. al sur hasta la calle 26, por esta al occidente hasta la avenida Caracas y luego tomará por la Caracas hasta la avenida Jiménez, desde las 10 de la mañana. Desvíos: calle 19 al occidente y carrera 10ª. al norte.



Universidad Pedagógica: se tomarán la calle 72 al occidente, luego la avenida Caracas al sur hasta la avenida Jiménez, desde las 10 a.m. Desvíos: carrera 7ª, carrera 19 y carrera 24.

Evite los trancones

Los principales corredores viales que se verán impactados son la avenida Caracas, la calle 26, la carrera Séptima, la carrera 30, la calle 13 (avenida Jiménez) y la avenida Circunvalar.

Estos son los principales desvíos que puede tomar para evitar los trancones:

En el sector del Sena, sobre la carrera 30, es mejor que tome las avenidas Caracas y Ferrocarril, y la carrera 50.



En la zona de la Universidad Distrital, en Ciudad Bolívar, tome las avenidas Villavicencio y Caracas.



Para evitar los posibles cierres sobre la calle 26, use mejor la calle 53, la avenida La Esperanza y la calle 19.



En el sector donde se encuentra ubicada la sede La Macarena, de la Universidad Distrital, tome la calle 19 al occidente y la carrera 10 al norte.



En la zona donde se encuentra ubicada la Universidad Pedagógica, tome las carreras 7ª., 19 y 24.

