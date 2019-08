La banda que quiere imponer el miedo en el Park Way

Atacan siempre en manadas de cinco o tres personas, suelen ir bien vestidos para pasar desapercibidos, eligen la noche para sus asaltos y ejercen violencia, generalmente con armas blancas, para robar a sus víctimas.

Estas características han sido identificadas en las últimas tres semanas por los ciudadanos del sector del Park Way, en la localidad de Teusaquillo, quienes creen que detrás de los reiterativos robos que han estado ocurriendo en el sector hay una banda delincuencial integrada por jóvenes.

“El 4 de agosto, sobre la carrera 25 con calle 40, cerca a La Hamburguesería, a las 10 p. m., una pareja estaba recorriendo la zona y llegaron cinco muchachos para robarlos. Uno de ellos tomó a la joven para robarla y el compañero reaccionó golpeando a un asaltante y empezó a gritar”, relató una vecina de este barrio.



Ante los llamados de auxilio, los residentes del sector encendieron las luces de sus casas. Los delincuentes huyeron, no sin antes dejar herido al hombre. Una mujer que se asomó por la ventana de su casa para ver lo que ocurría reconoció a uno de los jóvenes asaltantes que huía del lugar.



“Yo vi a uno de ellos el día anterior caminando por el barrio, sería que estaba analizando el sector”, sugirió la ciudadana, quien por seguridad no reveló su identidad.

Pero este no es el único caso. “El 2 de agosto, en la carrera 25 con 39A, a las 8:30 de la noche, tres muchachos le robaron el celular a un vecino frente a mi casa. Lo apuñalaron en el hombro. La policía y la ambulancia llegaron una hora después.



Al señor se lo llevaron al hospital en un carro particular”, denunció otro ciudadano.

Estos hechos, como el atraco a una joven universitaria la noche del pasado viernes 26 de julio en la carrera 25 con calle 39, o el robo a Andrés Malaver, a quien apuñalaron en la espalda a las 7:30 p.m. del domingo 28 de julio en calle 32 con carrera 19, son denunciados a través de un grupo de WhatsApp que los ciudadanos crearon para mantenerse informados y cuidarse entre sí.

“Nosotros estamos pensando en enviar un derecho de petición a la Alcaldía y a la Policía de Bogotá para que mejoren la seguridad en esta zona, pongan mejor iluminación y haya más presencia de patrullas, al igual que no estar desamparados”, compartió una residente.



Para ella y otras personas, el CAI La Soledad, que está ubicado en la carrera 24 con calle 41, es suficiente para custodiar la avenida icónica del Park Way, que además cuenta con una buena iluminación, pero no para proteger de la delincuencia las calles aledañas.



Según cifras oficiales, en la localidad de Teusaquillo, entre enero y junio de este año se registraron 3.639 denuncias por hurto a personas, algo así como 20 casos por día. Durante el 2018, en total fueron 6.941 denuncias, un promedio de 19 casos al día.



En la Policía Metropolitana de Bogotá explicaron que para poder atacar este tipo de delitos es necesaria la denuncia ciudadana, y, sobre los casos expuestos por parte de la ciudadanía, manifestaron que “se está verificando la información, teniendo en cuenta que no se cuenta con reportes de esos hechos”.



Sin embargo, y pese a que el hurto a personas es lo que más está inquietando a los habitantes de esta zona de la ciudad, hay otros hechos que los mantienen en alerta.

Una denuncia que hace dos semanas reportaron por el chat de los ciudadanos fue el robo a una vivienda, en la carrera 26 con calle 39A. Tres hombres ingresaron a una residencia de esta cuadra engañando a una mujer que se encontraba en el lugar y la robaron.

Dos robos a un banco

Hay otro fenómeno criminal que inquieta a la ciudadanía y a las autoridades en esta zona de la capital del país. En dos oportunidades, en una misma semana fue robada una entidad bancaria ubicada en calle 39 con carrera 24, en el Park Way.



El último caso ocurrió el pasado viernes 2 de agosto a las 10 de la mañana. Según información confirmada por la Policía de Bogotá, arribaron a este sitio tres hombres armados, dos de ellos vestidos como mensajeros y uno más con prendas que simulaban las de un militar.



Después de intimidar al vigilante, a funcionarios y clientes, se llevaron una importante suma de dinero en la modalidad conocida como el taquillazo. Las autoridades ya están detrás de los responsables.



Por otro robo, ocurrido el 26 de julio, ya hay una persona capturada y otra está identificada. Según contó el coronel Nelson Quiñones –comandante operativo número dos de la Policía de Bogotá–, la investigación avanza para individualizar a otros dos participantes en este asalto.



