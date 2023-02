Cerca de Bogotá hay variadas opciones para hacer parapente, que es un deporte que consiste en lanzarse desde una pendiente o en ser remolcado desde una lancha con un paracaídas rectangular y previamente desplegado, con el fin de realizar un descenso controlado.



Este es un deporte que nació como un medio para que los montañistas, en pleno siglo XX en Francia, pudieran descender de las cimas más altas de una manera más rápida y efectiva.



Estos son los diez sitios cerca de Bogotá para hacer parapente y disfrutar en pareja, con amigos o familia. Eso sí, infórmese, porque en este deporte hay que tener muchas precauciones.

La Calera:

Parapente en Sopó, Cundinamarca. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Está muy cerca de Bogotá, a unos 48 minutos o 24,6 kilómetros. Puede ir por la carrera Séptima hasta la calle 83 donde se puede tomar la vía hacia el Alto de Patios. También puede tomar un bus en la calle 72 con un costo aproximado de 12.500 pesos. En la Calera hay muchas empresas que prestan el servicio.



Parapente La Calera: A 20 minutos de la calle 85 con carrera 7. Incluye un vuelo con instructor certificado, tarjeta de asistencia, charla técnica, vuelo y servicio de cámara. Adicionales: transporte. $15.000 por persona. Horario de atención: lunes a domingo, de 9 a.m. a 4:30 p.m. Para más información: 320 454 5467 o al WhatsApp +57 320 4545467 parapentecolombia@hotmail.com



Parapenteando: es el lugar de vuelo libre más cercano a la ciudad de Bogotá. Usted puede tener la oportunidad de apreciar el Valle de Sopo, el embalse de San Rafael, La Calera y gran parte de la Sabana de Bogotá. Incluye: tarjeta de asistencia médica, charla técnica y vuelo con piloto certificado. Adicionales: transporte del lugar de encuentro a la zona de vuelo y regreso: $15.000 COP por persona, vídeo y fotografía GoPro: $25.000 COP por persona. Para más información: 319 3927468.



Tocaima:

Tocaima está ubicado en la Provincia del Alto Magdalena, a 113 kilómetros al suroeste de Bogotá. Se le ha denominado la ‘Ciudad Salud de Colombia’ debido a las propiedades terapéuticas de sus aguas y fangos azufrados, utilizados desde tiempos prehispánicos. Por su clima cálido, es uno de los destinos preferidos en la zona.



Para volar: Esta empresa tiene cursos de vuelos y ofrecen el servicio de parapente. Ponen a disposición instructores cualificados por la Federación Aeronáutica Colombiana, con un horario de lunes a domingo, de a.m. a 6 p.m. Para más información: 300 2074632.

Suesca:

Suesca queda a 60 kilómetros de Bogotá, a tan solo 59 kilómetros al noroeste de Bogotá. Cuenta con un clima frío muy agradable, así como lo es su temperatura media de 14.3 °C.



Es un lugar precioso, así que contemplarlo desde las alturas será extraordinario. Es una zona perfecta para hacer parapente. Su historia, tradiciones y todo el contexto es mágico, así que hacer parapente en Suesca será una oportunidad para visitar y conocer los hermosos lugares de este municipio y pasar un día diferente.



Aviento: Ofrece un vuelo de 15 – 20 minutos con piloto certificado, sujeto a condiciones climáticas, tarjeta de asistencia y charla técnica. Adicionales: vídeo y fotografía GoPro: COP $25,000 por persona. Para más información: 3142716745.



Aventura Extrema: La actividad está sujeta a las condiciones del clima, si no es posible realizarla para la fecha planteada, se reprograma y no tendrá costo adicional. Vuelo de quince a veinte minutos de vuelo recreativo. Para más información: 3125969065

Sopó:

Sopó está a solo 40 minutos de Bogotá. Ofrece a pilotos y turistas las mejores condiciones de vuelo en la Sabana. Este lugar cuenta con temperaturas aproximadas entre los 12 y 15°c. y el mejor paisaje de la región, por lo que además de volar, los usuarios pueden deleitarse con el canto y la observación de las aves.



Parapente Paraíso: Vuelo inductivo con instructor, duración entre 15 y 20 minutos según las condiciones del día. Lunes a viernes: de 11 a.m. a 5 p.m. Sábados, domingos y festivos: de 9 a.m. a 5:30 p.m.



Dosis verde: vuelo en dobles con instructor, duración entre 15 y 20 minutos según las condiciones del día. El pasajero no necesita tener experiencia, puede llevar cámara de fotos o de vídeo, ya que va en un arnés independiente y lleva las manos libres. Para Reservar: antes de hacer el pago, por favor, verificar disponibilidad en el número: 3118463644 y revise las políticas de reserva. Edad mínima: 5 años de edad.

Guatavita:

El parapente es una modalidad de paracaidismo deportivo. Foto: iStock

Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Guavio, 53 kilómetros al nororiente de Bogotá. Tiene una temperatura media anual de 13.2 °C, a tan solo una hora de Bogotá.



Volarte parapente: Los horarios son de lunes – domingo de 9 a.m. a 5:30 p.m. Puede recorrer la zona volando en parapente durante 16 o 20 minutos e irá en compañía de un piloto certificado por la Federación de Deportes Aéreos de Colombia. Incluye seguro Colasistencia y transporte en caso de aterrizar en un punto diferente al de partida. Para más información: 311 877 68 04



Parapente Guatavita: Durante el vuelo podrá disfrutar de la mejor vista de La Sabana, a tan solo 1 hora de Bogotá. Este sitio cuenta con una vegetación de páramo de flora y fauna donde podrá disfrutar de frailejones verdes, pinos, águilas, conejos salvajes y con la mejor vista del embalse de Tominé, Guatavita y Guasca. El vuelo tiene una duración de 10 a 15 minutos. Para más información: +57 3142716745.

Chipaque:

Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, al sur-oriente de Bogotá, por la autopista Bogotá-Villavicencio. Chipaque está a tan solo una hora y media de la capital.



Xtreme Park Chipaque: usted podrá disfrutar de todas las aventuras extremas, vivir una experiencia increíble en las alturas y disfrutar con su acompañante de cualquier celebración especial. Reservas e información: 312 4651739 Email: xtremeparkchipaque@gmail.com Vía Puente De Piedra – Puerto Rojo. Horarios de atención: jueves a domingo de 8 a.m. a 6 p.m.

Guaduas:

Oficialmente, Villa de San Miguel de Guaduas, es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca. El sector antiguo de la ciudad es uno de los trece centros históricos que fueron declarados monumentos nacionales en 1959. Hace parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia. Hoy día tiene una distancia a Bogotá por carretera de 110 kilómetros y unos 35 kilómetros de la ciudad de Honda. Está a una altitud de 1.100 ms.n.m. y mantiene una temperatura media anual de 24 °C.



BAMAH: el vuelo en Parapente dura de 10 a 15 minutos. Incluye alquiler de cámara. Está ubicado en la calle 4 N. 2 -06. Horario de atención: lunes a viernes de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. Ofrece varios planes de pasadía. Para más información: 3123430949 o 3168765422.



Aviento: zona de vuelo certificada en clima cálido a tan solo dos horas de Bogotá. La duración del vuelo y el aterrizaje varía según el plan. Se realiza todos los días en los siguientes horarios: 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en verano y de 10 a.m. a 5:30 p.m. en invierno. También cuentan con alquiler de cámara para grabar el vuelo. El cliente debe traer memoria con capacidad para grabar. Para más información: +57 3142716745.

Tocancipá:

Este municipio se encuentra ubicado a 22 kilómetros, 50 minutos al norte de Bogotá, saliendo por la Autopista Norte. Tocancipá es conocida como la capital industrial de Colombia debido a su gran cantidad de empresas y alta competitividad. También es reconocido por el parque Jaime Duque. La temperatura media anual es de 13 °C y pertenece a la zona denominada Altiplano Cundiboyacense del centro del país.



Aventuras Outdoors: ubicado en la calle 13 # 4A – E10. Ofrecen vuelo en parapente para 1 o 2 personas de una duración de 15 minutos con equipo e instructor certificado e incluye. Para más información: 3138715033.



Aventura extrema Tocancipá: ofrecen un vuelo recreativo de 15 a 20 minutos por los aires planeando con un ala de parapente en compañía de guías profesionales. Para más información: contacto@aventura-extrema.com. Teléfono: 312 596 90 65.

Villa de Leyva:



Villa de Leyva está ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá. Está ubicado a 40 kilómetros al occidente de Tunja, capital del departamento, y a 165 kilómetros de Bogotá, capital del país. Es reconocido como monumento nacional en 1954, en 2010 como Pueblo Patrimonio, y está en la lista tentativa de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.



90 Grados: se realiza un vuelo de 20 minutos aproximadamente, acompañado del instructor certificado en su especialidad. Está en Santa Rosa de Viterbo a 10 minutos de Duitama. Incluye póliza de asistencia médica. Para más información: 3208448274. contacto@90gradosvilladeleyva.com

La Vega:

La temperatura que ofrece el municipio es la más apropiada para que el recorrido en parapente sea disfrutado plenamente. Está a 54 kilómetros de Bogotá y a 45 minutos de la misma por la autopista que conduce a Medellín. La temperatura media anual en La Vega está entre los 22 y los 24 °C, altitud: 1.230 msnm. Durante este recorrido se puede contemplar la laguna El Tabacal, la cual es uno de los destinos turísticos más visitados en este municipio.



Massai Mara Butulu Extremo: queda a 54,4 kilómetros de Bogotá por la autopista a Medellín, doble calzada, a 1 hora de la capital. Ofrecen vuelo en parapente y vídeo en la Vega Cundinamarca a aproximadamente 24° de temperatura. Para más información: 321 3179656.

