Hace 60 años que no caía nieve en las zonas bajas del páramo de Sumapaz. Eso dicen los sorprendidos lugareños y visitantes porque fueron testigos de un fenómeno casi que navideño. Incluso los carros y buses que transitaban por el sector quedaron tapados en nieve.



(Le recomendamos: Sabe usted que alto riesgo de brote estaría presente en animales de calle)

Pensar que se presentó este fenómeno en Sumapaz es como si hubiera ocurrido desde Usme hasta Suba FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Nieve en Sumapaz: las sorprendentes imágenes de la nevada en Bogotá)



Según el ingeniero ambiental y funcionario de la Alcaldía de Sumapaz, William Herrera, y quien tomó las imágenes que circularon por redes sociales, este fenómeno se produjo por un cambio fuerte de temperatura en la madrugada de este viernes, con el registro de un descenso rápido a temperaturas bajo cero. Dice que esto evitó que se hiciera la condensación del ciclo de agua de manera normal, lo que generó una partícula que no es propiamente nieve ni granizo.



“Pensar que se presentó este fenómeno en Sumapaz es como si hubiera ocurrido desde Usme hasta Suba. Fue muy extensa el área que abarcó y por eso los más adultos de la zona dicen que hace unos 60 años no se presentaba este fenómeno en la localidad”, indicó el experto.



A la par de este fenómeno, no tan común en los últimos tiempos, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que se subió a alerta roja la cuenca del río Sumapaz. Esto debido a que se registró una creciente súbita a la altura del municipio de Cabrera, Cundinamarca.



(Lea también: Reportan monumental trancón en la vía Bogota-Girardot)

Se recomienda especial atención en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez , Silvania (Cundinamarca) y Carmen de Apicalá (Tolima) ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones. “En este último municipio nos encontramos en máximo alistamiento e invitamos a todos los alcaldes para que tengan activos sus concejos municipales de gestión de riesgo y con sus organismos de primera respuesta realicen monitoreos”, dijo el capitán Álvaro Farfán, del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.



El Ideam recordó que las lluvias continuarán presentes en el territorio nacional durante esta época de mitad de año, por lo que es necesario fortalecer e implementar proyectos para la reducción del riesgo frente a eventos asociados a las precipitaciones.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá

- Más de 20.000 personas afectadas por cierre de comedores comunitarios



- Amplían plazo para pagar con descuento el impuesto predial y vehicular



- En la última semana aumentaron los casos de covid-19 en Bogotá