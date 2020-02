Incendio en el páramo de Sumapaz afectó 2.000 hectáreas.

El páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, ardió durante casi cuatro días ante las miradas de Bogotá, Cundinamarca y Meta, tres de los territorios que lo albergan.

Según datos preliminares de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), se afectaron unas 2.045 hectáreas de parque. Esto es como si se hubiera quemado casi toda la localidad de Bosa, que tiene 2.466 hectáreas de extensión.

Se menciona este dato como preliminar, pues fue tomado a partir de imágenes satelitales, según explicó Carolina Jarro, directora (e) de PNN. En estos días se está haciendo la evaluación en terreno para medir, con más precisión los daños, que no son pocos.



“Se perdió una buena porción del ecosistema de páramo, que tiene una función importante de regulación hídrica e impacta en cuencas que se dirigen hacia la Orinoquia. Se pierden especies de fauna que seguramente se incineraron allí, y el impacto en suelo es bastante. La recuperación del ecosistema puede tomar entre 20 y 30 años, incluso más”, detalló la directora (e). Agregó que la afectación de flora también es considerable, pues alcanzó pastos bajos y especies insignia como el frailejón.



En los próximos días comenzará el protocolo de restauración. De acuerdo con la líder de PNN, se debe hacer primero una caracterización del ecosistema que quedó en buen estado para establecer cuál es el mejor tratamiento para la zona.



Mientras ese proceso se surte, PNN esperará el reporte oficial de los organismos de emergencia y que las autoridades determinen cuáles fueron las causas del incendio.

Pero la CAR Cundinamarca ya mencionó unas posibles razones. “La CAR ha evidenciado que posibles conductas irresponsables durante recorridos ciudadanos estarían afectando el ecosistema”, aseguró la autoridad la semana pasada, y se refirió a la presencia de botellas de plástico y vidrio y de restos de fogatas o quemas, que son elementos de riesgo.



Por esa razón, el llamado de PNN a la ciudadanía fue a colaborar en el proceso de conservación de los ecosistemas, “que son estratégicos para la base productiva y ambiental del país”.

La emergencia

La alcaldesa local de Sumapaz, Francy Murcia, aclaró que no ocurrió en la alcaldía local ni en terrenos del Distrito, sino que se ubicó en el Meta.



“A pesar de que no era territorio distrital, los Bomberos de Bogotá apoyaron. Sabemos que en estos límites del Sumapaz, muchas veces llega más rápido el Distrito”, relató. Y aseguró que los campesinos alertaron sobre la emergencia y estuvieron en la primera línea apagando el fuego. Pero desmintió que no hubiera apoyo de los organismos de emergencia.



Para apagar el incendio tuvieron que intervenir no solo 29 uniformados del Grupo Especializado de Incendios Forestales, sino unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional, Gestión del Riesgo Bogotá y Cundinamarca, Acueducto y otras entidades locales. Hubo sobrevuelos en helicópteros y también, motobombas.

