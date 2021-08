¿Para que sirve el botón anticorrupción en las páginas web de la Alcaldía?

La Administración Distrital dispuso de una herramienta para facilitarles a los ciudadanos la denuncia de posibles casos de corrupción en cualquiera de las entidades de la ciudad.



Se trata del llamado Botón anticorrupción, el cual aparece en todas las páginas web distritales, donde aparece una imagen de una persona con gafas y al lado un título que dice: 'No te hagas el de las gafas'.



Según la alcaldía, el botón "busca desarrollar un gobierno cercano, íntegro, que involucre a la ciudadanía y sus organizaciones en la gestión pública".

La lucha contra la corrupción ha sido una causa en mi carrera. Desde hoy los ciudadanos encontrarán en todas las páginas web del Distrito un botón de denuncia para que, sin trámites ni intermediarios, denuncien casos que conozcan. #BogotáContraLaCorrupción https://t.co/Ug92nd3BTy pic.twitter.com/cAiAW8eQ8I — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 18, 2021

Tras un proceso de indagación preliminar, las denuncias pueden generar investigaciones disciplinarias y penales para las personas supuestamente responsables de los hechos denunciados.



En el lanzamiento de la herramienta, la alcaldesa Claudia López recordó la lucha que ella ha dado contra la corrupción. En su cuenta de twitter, la mandataria escribió: "La lucha contra la corrupción ha sido una causa en mi carrera. Desde hoy los ciudadanos encontrarán en todas las páginas web del Distrito un botón de denuncia para que, sin trámites ni intermediarios, denuncien casos que conozcan".



Estas son algunas preguntas que explican cómo y para qué se puede utilizar la herramienta:

1. ¿Qué es corrupción?

Cuando una persona se aprovecha de su posición, liderazgo o del cargo que desempeña en una entidad pública, para buscar beneficios personales o beneficiar a terceros, mediante el uso o desvío de recursos públicos.



2. ¿Cómo puedo denunciar?

A través de internet, ingresa al Portal Bogotá, a la página web de Secretaría General www.secretariageneral.gov.co o a cualquiera de las páginas de las entidades públicas del Distrito y haga clic en el botón Denuncie Actos de Corrupción.



3. ¿Si no tengo internet qué otras opciones hay?

De manera presencial en los SuperCADE, CADE, o a llamando a la línea 195, opción 1.



4. ¿Qué tipo de denuncias puedo hacer?

Si la persona nota algún movimiento sospechoso por parte de funcionarios o contratistas que trabajen en las entidades públicas del distrito o de personas que quieran beneficiarse o enriquecerse indebidamente con los recursos públicos, debe reportalo para realizar la debida investigación. También puede denunciar todo acto que dañe o afecte los recursos públicos.



5. ¿Cómo funciona este mecanismo de denuncia?

La Secretaría General, a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas-Bogotá, recibe las denuncias por posibles actos de corrupción, las clasifica y remite a las Oficinas de Control Interno Disciplinario de las entidades competentes; sí se da inicio a una investigación disciplinaria, se comunicará a la Procuraduría General y a la Personería de Bogotá.



6. ¿Cómo hacerle seguimiento a la denuncia?

Con el número de radicado que arroja el sistema en el momento que hacer la denuncia. La persona debe ingresar a la página web de la Secretaría General, a través del siguiente enlace: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/hojaRuta/.



7. ¿En cuánto tiempo hay respuesta a la denuncia?

Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la denuncia (según los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015), el ciudadano recibirá un correo electrónico a la dirección registrada, con información sobre las gestiones iniciales que se adelantarán. En el caso de las denuncias anónimas debe consultar con el número de radicado.



8. ¿Cómo clasifican y direccionan las denuncias?

Dependiendo de la denuncia, se envía a la oficina de control interno disciplinario de la entidad a donde pertenezca el funcionario público que ha sido denunciado.



9. Si yo como ciudadano denuncio un acto de corrupción fuera de Bogotá, ¿Qué manejo le dan a esta denuncia?

Se recibe y se traslada a la entidad del orden nacional que corresponda.



10. ¿Se puede denunciar anónimamente?

Sí, el botón Denuncie Actos de Corrupción tiene una opción para denuncias anónimas.



11. ¿La identidad del denunciante se hace pública o se protegen los datos personales?

En todos los canales de atención al ciudadano, debe garantizarse la protección de la identidad del denunciante y la reserva de la información. Los colaboradores que hacen parte del ciclo de la recepción y gestión de una denuncia, firman compromisos de confidencialidad.



Sin embargo, el denunciante debe tener en cuenta que al iniciar la investigación disciplinaria y vincular formalmente al presunto responsable de una falta disciplinaria, este puede tener conocimiento y acceso al expediente, según los artículos 91 y 92 de la Ley 734 de 2002.



Las actuaciones disciplinarias se reservan hasta que se formule pliego de cargos o se ordene el archivo definitivo del expediente (artículo 95 Ley 734 de 2002).



En el caso de un proceso penal, el investigado tiene derecho a conocer en todo momento el texto y contenido de la denuncia penal promovida en su contra, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal.



