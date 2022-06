En las últimas horas fue encontrado con vida, pero desorientado y débil, en el barrio Modelia de Bogotá el universitario Felipe Martínez Moreno, el joven que había sido reportado como desaparecido por su familia.



Felipe fue reportado como desaparecido el 16 de junio luego de que saliera de su casa, ubicada en el barrio Pasadena, en Bogotá, con destino a la Universidad EAN, donde estudia.

Su padre, Ricardo Martínez, había contado previamente que ese 16 de junio la última conversación que tuvo con su hijo fue vía telefónica y este último le había asegurado que se encontraba en la universidad, ubicada en Chapinero. Sin embargo, horas más tarde dejó de contestar llamadas y mensajes y su celular sonaba apagado.

A partir de ese momento su familia y amigos iniciaron una intensa búsqueda de Felipe, la cual finalizó este martes cuando lo ubicaron gracias a la llamada de un familiar que aseguró haberlo visto en el barrio Modelia.



Al llegar al lugar, según relató el padre a Caracol Radio, Felipe se veía perdido y desorientado. "Pasó cinco días sin comer, al principio no me reconoció", dijo Martínez al medio de comunicación.



El hombre aseguró que, tras ubicar a su hijo, lo llevó a un centro médico para que evaluaran su estado de salud y si fue víctima de alguna droga. "Mi hijo temblaba, tenía movimientos involuntarios. Lo llevamos a la clínica y le hicieron exámenes", contó.



Además, Martínez aseguró que su hijo no recuerda nada de lo que sucedió en los cinco días que estuvo desaparecido y que lo último de lo que tiene memoria es que alguien lo estaba siguiendo.



"Físicamente no le pasó nada, cinco días después no tenía rastros de drogas", y añadió al medio que "es muy misterioso lo que le pasó a mi hijo. Está con nosotros en casa, tranquilo".



