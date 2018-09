Revelan nuevos detalles de lo que será la primera línea del metro

En un debate de control político, promovido por todas las bancadas del Concejo, ayer la administración dio a conocer nuevos detalles de lo que será la obra de la primera línea del metro.



Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, dio a conocer varias especificaciones de los planos del proyecto que hasta ahora no se conocían. En un video, por ejemplo, mostró qué características tendrían las estaciones por dentro: escaleras, redes eléctricas, redes húmedas, cómo recibirán la electricidad los vagones del metro y el avance de la obra.

Las revelaciones se conocieron luego de escuchar a los concejales que han liderado la oposición al proyecto, entre ellos, Hollman Morris y Juan Carlos Flórez. El primero insistió en su defensa del metro subterráneo y cuestionó que la creación de la empresa Metro se haya basado en los estudios de la propuesta inicial pero que esta no se haya tenido en cuenta. Y concluyó asegurando que el metro elevado terminará costando 30 billones de pesos, diez más que el subterráneo.

Flórez, por su parte, criticó que en un principio se hubiera dicho que la obra se haría a través de dos licitaciones y terminó en una. Y preguntó: “si la avenida Caracas se va a cerrar parcialmente por los trabajos, ¿qué va a pasar con todos los pasajeros que se movilizan en esa troncal?” El cabildante finalizó su intervención cuestionando el costo final de la obra, que a su juicio pasó de 9,4 billones de pesos a 13 billones, según datos de la Financiera de Desarrollo.



Escobar reconoció que deben ser muy cuidados con la planeación del transporte y con el secretario de Movilidad tendrán que revisar lo pertinente a las dudas sobre la troncal Caracas. Y sobre el costo del proyecto, señaló que en el 2017 era de 12,9 billones de pesos, pero que cuando una obra se proyecta a 25 años, su valor varía año a año.

El tercero en tomar la palabra, fue el concejal Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana, quien pidió a la administración Distrital, mayor transparencia en los procesos para que la ciudadanía conozca los estudios, diseños y cronogramas y poder tener mayor confianza en el proyecto.



Además, llamó la atención diciendo que el metro no es de Peñalosa, es de los bogotanos.

El gerente del Metro reconoció que ha habido demoras en el avance del proyecto y por tanto modificaciones en las fechas de inicio y finalización de la obra, que está previsto entre en funcionamiento en el 2024.



Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, defensora del proyecto, dijo: “por primera vez la línea del metro es una realidad, es construir sobre lo construido porque se tuvieron en cuenta los estudios de demanda, oferta, factibilidad de las dos pasadas administraciones”. Y destacó que ya hay acuerdo con el Gobierno Nacional y la banca multilateral para financiar el metro.

Otro hecho que llamó la atención en el debate de ayer, fue la presentación de Escobar de un video que –mediante un sofisticado sofware– muestra que es posible dimensionar a escala todos los componentes que tiene el metro, desde el grosor que tendrán las paredes de las estaciones hasta la fibra óptica que alimentará la información del mismo.



Finalmente, ayer también se pronunció la Financiera de Desarrollo Nacional, que defendió la obra y dijo que la estructuración del metro se ha hecho bajo los más altos estándares internacionales. Agregó que en septiembre del 2017 los estudios y diseños de ingeniería del proyecto habían alcanzado el nivel de factibilidad, y fue eso lo que permitió cumplir a cabalidad con los 10 requisitos que exigía el Conpes para declarar la obra de importancia estratégica.

La Financiera es la encargada por el Distrito y por el Gobierno Nacional de adelantar el proceso para la estructuración técnica, financiera y jurídica de la primera línea del Metro de Bogotá, que será elevada. El debate seguirá la próxima semana, pues aún están pendientes de hablar varias bancadas.

Las voces durante el debate

Andrés Escobar

Gerente del Metro

“Tenemos hoy día un detalle total del diseño que incluye una escala de uno a uno de cada elemento que compone el metro y nos parece más práctico abrir la licitación con esos detalles más maduros como están ahora”.



Lucía Bastidas

Alianza Verde

​“Necesitamos unirnos en torno a esta obra que es de todos los bogotanos. Sobre los estudios sabemos que los de ingeniería avanzada están, pero no los de detalle que hacen parte del proceso de licitación”.



Celio Nieves

Polo Democrático

“Hoy no se tiene con claridad el valor absoluto del metro para Bogotá que supuestamente se va a adjudicar en un proceso de selección en agosto del 2019, y tampoco hay diseños finales de esta obra”.



Marco Fidel Ramírez

Opción Ciudadana

“Se debe trabajar para que la ciudadanía conozca los estudios y tengan confianza con este proyecto. No queremos más promesas, lo que pedimos es que esta obra se construya y que no genere más conflictos”.



BGOTÁ@CeronBastidas