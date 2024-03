Pánico por robo a pizzería en Bogotá: ladrones amenazaron con armas a comensales y les quitaron celulares

En una pizzería del barrio Ciudad Montes, en Bogotá, un grupo de comensales fue asaltado por dos delincuentes quienes los amenazaron con armas durante la noche de este jueves 14 de marzo.

En videos de cámaras de seguridad se evidenció cuando los delincuentes ingresan al restaurante e intimidan a las personas que están allí.

Tras encañonarlos, los dos ladrones proceden a buscar pertenencias de valor que las víctimas tienen en su poder. El hecho duró cerca de un minuto y las autoridades están al tanto de lo ocurrido.

Los delincuentes también intimidaron a las empleadas de la pizzería Affamate. En el asalto se llevaron celulares y billeteras de las víctimas.

"Tenía el celular en la mano. Me dijeron: no se mueva. Me quitaron el celular. A uno de los otros clientes lo golpearon en la cabeza", contó una de las personas que fue robada en la pizzería.

La víctima del hurto manifestó que lo amedrentaron con el arma y se la pusieron en el estómago. "Me dio mucho miedo", añadió.

Por su parte, el mayor Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, manifestó que les robaron celulares y billeteras a los comensales.

Informó que los rostros de los involucrados en el hurto están bastante claros en las cámaras de seguridad. Esta situación, dijo, ayudará en la identificación y búsqueda de estos delincuentes.

Este nuevo caso de robos a restaurantes recuerda los hechos que han acontecido en los primeros meses del año al norte de Bogotá, donde los ciudadanos denunciaron algunos actos, la mayoría en horas de la noche.

En ese momento, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que se estaban adelantando trabajos con comerciantes, gremios y la Cámara de Comercio de Bogotá en la reconstrucción de alianzas para combatir los asaltos a esos espacios.

Las autoridades han hecho un llamado para que las denuncias trasciendan las redes sociales y las víctimas de este tipo de atracos acudan a la Policía. De esta manera, con la denuncia, se articulan acciones para llevar a los ladrones tras las rejas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información del Noctámbulo de Citytv