Pánico en La Estanzuela | Voy y Vuelvo

Lo que pasó esta semana en La Estanzuela, localidad de Los Mártires, en pleno centro de Bogotá, es muy grave. Pero no es la primera vez que ocurre. Que una horda de personas se levante contra las autoridades tras un operativo, que proteste y se enfrente a la Fuerza Pública, ya se había vivido. Lo crítico en este caso es que además de una asonada, lo que se evidenció fue, ni más ni menos, un atraco masivo. Grupos de delincuentes, sin duda bien organizados, arremetieron contra comercios, vehículos y personas indefensas.

(Le puede interesar: Plaza España: el campanazo en el patio trasero del antiguo Bronx)

Otra diferencia frente al pasado es que en esta oportunidad el nivel de violencia exhibido –no se sabe si por informales o bandas de atracadores o por los llamados ‘sayayines’ que controlan el negocio del microtráfico o todos juntos– se sale de lo común y obliga a preguntarse qué es lo que hay detrás de estos comportamientos delincuenciales.



Además de destruir locales y saquear vehículos con mercancías, grupos de ladrones que se camuflan en el sector o que operan desde allí mismo se lanzaron a atacar los carros particulares que se movilizaban por el lugar, con tal grado de salvajismo que los propios conductores temieron por sus vidas. Rompieron vidrios y destruyeron vehículos a su paso, al tiempo que amedrentaban a personas o desvalijaban carros sin ningún reato y sin que autoridad alguna pudiera evitarlo.



Al día siguiente, cuando un fotógrafo de este diario y su conductor regresaron a la escena, volvieron a ser agredidos e, incluso, uno de los reporteros estuvo a punto de ser apuñalado por estos delincuentes que siguen allí.



Todo esto por supuesto que genera indignación y pánico, tanto entre los residentes del sector como entre miles de ciudadanos que vieron las imágenes que hoy alimentan más su sensación de inseguridad.



De hecho, la encuesta de percepción ciudadana que reveló el programa Bogotá Cómo Vamos esta semana muestra apenas un 9 por ciento de personas que dicen sentirse seguras en Bogotá versus un 77 por ciento que opina lo contrario.



Por lo que ha trascendido, todo esto se originó como pretexto para distraer a la policía que en ese mismo instante se hallaba adelantando un procedimiento de recuperación de espacio público en un sector aledaño.



Aunque la alcaldesa local, Tatiana Piñeros, sostuvo que varias entidades estuvieron preparando el operativo y que no hubo improvisación en su desarrollo, no calculó los efectos colaterales de la decisión. Máxime en una zona que es reconocida por ser foco de delincuentes, trata de personas y expendio y consumo de drogas ilegales, entre otros.



El propio secretario de Seguridad, Hugo Acero, reconoció que en el operativo faltó planeación. La pregunta es si esa planeación corrió por cuenta de la mandataria local sin conocimiento de otras autoridades o si, como decíamos, no previó el impacto.



Lo de La Estanzuela, que está muy cerca de la plaza España, es un mal conocido. Hace más de 30 años que este barrio se vino abajo y se permitió que la informalidad, los talleres de mecánica, los desguazaderos, el tráfico de drogas y el comercio ilegal proliferaran.



En una excelente crónica de la periodista Yolanda Gómez, publicada en mayo del 2003, se relata el deterioro urbano que vivió un barrio que antes enalteció a la ciudad. Hoy opera la ley del silencio, nadie denuncia las actividades ilegales que se llevan a cabo.

(Para seguir leyendo: No, no y no / Voy y Vuelvo)

Vecinos a esta zona estuvieron El Cartucho y el denominado Bronx, antros del crimen que debieron intervenirse de forma contundente. Pero quedan rezagos a los que se les han dado largas, como el famoso Cinco Huecos, porque es evidente que lo que allí subyace es un polvorín que se sabía que en cualquier momento podía explotar. Y explotó.



Para expertos en la materia, como el exsecretario de Seguridad Daniel Mejía, lo preocupante del asunto es que hechos similares se puedan repetir. En la asonada del 26 de noviembre de 2019 se vieron imágenes parecidas, y lo que comenzó como una protesta terminó en vandalismo y atracos masivos a personas y conductores en otros puntos de la ciudad. Es el efecto contagio que producen estos hechos si no se les pone atención.



Cabe resaltar que, como ha dicho la alcaldesa de Los Mártires, ni en La Estanzuela ni en ningún otro punto de la ciudad pueden existir zonas vedadas para las autoridades. Y por lo mismo, no puede haber indiferencia para intervenir aquellos sitios en donde opera el crimen.



A La Estanzuela no se le puede dar la espalda. Ni a sus habitantes de bien. Quizás eso pretendió hacer la alcaldesa Tatiana con el operativo, que sin duda salió mal. Pero se requiere de un plan más estratégico y la constante presencia de la autoridad para rehabilitar el sector, cansado de décadas de una informalidad mal entendida. Y un primer paso en ese sentido sería atender la rampante inseguridad que parece haberse apoderado de él definitivamente.



¿Es mi impresión o... llegó la hora de volver a pensar en los bolardos para salvaguardar el espacio de los peatones?

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28