Panfletos en El Tintal, ¿quién está detrás de las amenazas?

Verónica Solano fue asesinada el jueves 28 de enero de este año en el barrio Tintala, de Kennedy. Era una mujer trans, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca. El 1.° de febrero pasado mataron a Esteban Aguja Fajardo, un joven que paseaba a su perro en un parque del Tintal. Por negarse a entregar su celular le dispararon sin mediar palabra.



Hace un año, en este mismo sector del suroccidente de la ciudad, Astrid Conde, desmovilizada de las extintas Farc, se convirtió en la primera excombatiente asesinada en la capital del país. Estos hechos encajan con las cifras de seguridad del sector.



En la UPZ Tintal, en el 2020, se registraron dos asesinatos; en el 2019 no se presentó ninguno. En cuanto amenazas, el año pasado se denunciaron cinco frente a cero del 2019.



Sumado a estos hechos, la publicación de un panfleto el pasado 12 de febrero, en el que amenazan de muerte a 18 personas, que fueron identificadas con apodos, inquieta a residentes y defensores de derechos humanos. “Plan de limpieza enero, febrero, marzo. Tintal, Castilla, Valladolid, Andalucía. No más ratas. No más droga. Los niños buenos se acuestan temprano. Los niños malos los acostamos nosotros”, se lee de la publicación que fue conocida en redes sociales.



Las autoridades se tomaron en serio este panfleto, y de inmediato empezaron a realizar acciones en la zona, teniendo en cuenta, además, que este sector hace parte de las zonas que fueron incluidas como de riesgo en la alerta temprana 023 del 2019 de la Defensoría del Pueblo.

En este documento se informa de la posible presencia de grupos armados ilegales como el Eln, las Águilas Negras (Bloque Capital), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ‘los Rastrojos’ (comandos urbanos) y otras estructuras armadas como ‘los Costeños’ y ‘los Paisas’, al igual que las disidencias de Farc, en varios sectores de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy.



La Defensoría menciona en su alerta temprana varios episodios de violencia en estas zonas. Uno de ellos llama la atención. “El miércoles 24 de abril de 2019 fueron amenazadas dos representantes de la Mesa Local de Víctimas de Kennedy por medio de un panfleto de las Águilas Negras Bloque Central. En el panfleto se hace alusión al asesinato de la lideresa Liliana Cifuentes, también veedora de la Mesa Local de Víctimas de Kennedy”, se lee del documento.



En la alcaldía local informaron que a propósito de las recientes amenazas que no se tiene certeza de su origen, pero que Policía, Ejército y Fiscalía están investigando. Mientras tanto, desde este despacho se empezó a implementar una estrategia para acompañar a las organizaciones sociales del sector.



“Lo que buscamos es, a partir de las amenazas y hechos de violencia contra la juventud, llegar con estrategias de acompañamiento, encuestas sobre Derechos Humanos, actividades artísticas y culturales en distintos puntos donde han salido panfletos, en Tintal, Castilla, Patio Bonito; hemos tratado de ir llegando paralelamente haciendo sensibilización con vecinos sobre estereotipos que se van generando alrededor de los jóvenes”, explicaron en la alcaldía local.



En algunos episodios similares que han ocurrido en el pasado en otras zonas de la ciudad, como en Ciudad Bolívar, las autoridades han determinado que las amenazas provenían de ciudadanos y comerciantes que, cansados de la delincuencia, deciden emitir estos panfletos para tratar de intimidar a los delincuentes. Sin embargo, esto, para el caso de El Tintal, aún no se ha determinado.



Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad explicaron que esta situación se ha venido evidenciando desde el 2014. Andrés Nieto –subsecretario de esta entidad– dijo que en este sector se podría estar presentando una especie de conflicto intergeneracional, entre adultos y adultos mayores, con jóvenes, por la ocupación del espacio público.

“El estereotipo cae sobre el joven en especial el que practica BMX, y es que este está ligado al consumo de sustancias y algunos sienten molestia por esa apropiación del espacio público”, reconoció Nieto. De hecho, el pasado 28 de enero se conoció en redes sociales un video que muestra cómo un hombre con un arma de fuego amenaza a dos jóvenes que pretendían hacer un grafiti en un muro. Estos hechos ocurrieron en El Tintal.



Sobre estos hechos se pronunció en su momento el secretario de Seguridad, Hugo Acero, quien manifestó que la investigación la asumió la Sijín de la Policía de Bogotá. Rechazamos enfáticamente este tipo de comportamiento violento, agravado en la medida en que hay restricción al porte de armas”, dijo Acero.

La Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá (Redhus) se refirió a la aparición de los panfletos, dejando claro que estos aparecieron en un grupo de Facebook denominado ‘Yo vivo en El Tintal’. Agregaron que el mismo día en que se hizo esta publicación, en otro grupo, llamado ‘Barrio Olarte Nuevo Chile, Súrbana, villa del río, socorro y alrededores”, solicitando el apoyo de la comunidad para la implementación de una limpieza social en la zona.



Explicaron que esto se hizo a través de cuentas falsa y señala a los presidentes de las juntas de acción comunal como responsables de los problemas de inseguridad. “Exigimos al Gobierno Nacional y Distrital se adelanten las investigaciones y sanciones pertinentes frente a las personas que pretender intimidar y atentar contra la vida de las personas que habitan estos territorios, se le brinden las garantías necesarias para su protección sin demora”, expresaron en un comunicado desde la Redhus.



ÓSCAR MURILLO

Especial para EL TIEMPO

