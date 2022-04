En el Palacio del Colesterol ya volvió a saltar el aceite y el olor a fritanga. Después de dos años de cierre, finalmente, retomó operaciones, en forma, la popular plazoleta de comidas ubicada detrás del estadio El Campín en Bogotá.



Este domingo, con motivo del partido Santa Fe - Unión Magdalena, el Palacio del Colesterol reabrió sus puertas e hizo el relanzamiento de su sede.



Según le confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) a este diario, el permiso para el uso y aprovechamiento de estas instalaciones fue otorgado desde el 25 de enero de 2022. Este permiso habilita el uso de 11 módulos de comidas, tres fogones, un baño y una bodega.



Por el momento, el permiso está habilitado hasta el 2 de mayo de 2022. De acuerdo con el documento del permiso de aprovechamiento y fuentes de la entidad, el permiso se otorga por el tiempo que dure la respectiva liga y contempla que los comerciantes paguen 53.850 pesos por día de uso (es decir, el día que haya partido en El Campín). El próximo día de apertura será este viernes 8 de abril a las 5 p.m. para el partido Millonario - Equidad.

Aunque el permiso estaba otorgado desde enero, los comerciantes del Palacio abrieron hasta este momento mientras hacían las adecuaciones de la sede.



"En los dos años de cierre, esto sufrió daños. Entonces invertimos 12 millones de pesos en materiales y mano de obra para cambiar tejados, arreglar, pintar y dejar todo bien bonito, reestructurado y remodelado", explicó Carlos Parra, uno de los comerciantes de tradición de este punto.



Este fin de semana, sobre el medio día, se hizo el relanzamiento oficial. "Fue enorme: llegó la clientela a almorzar. Bendito sea Dios, qué bendición es que la gente pueda llegar a su sitio de tradición", comentó Parra y resaltó el apoyo que los comerciantes recibieron por parte de la concejal Heidy Sánchez para concertar el permiso de aprovechamiento.



"Nos gustaría, además, que el Ministerio de Cultura o el Instituto de Patrimonio reconozcan esto como un Patrimonio Cultural de Bogotá: ¡estamos cumpliendo 60 años", anotó Parra.



¿Por qué es tan tradicional el Palacio del Colesterol? EL TIEMPO retoma parte de la crónica ¡Qué chicharrón!: La historia de la disputa por el Palacio del Colesterol, publicada en septiembre de 2021 para recordar la importancia de este espacio en la cultura capitalina*:



*Esta crónica fue escrita cuando el Palacio del Colesterol estaba cerrado por disposición de un proyecto de renovación de El Campín

Historias junto al fogón

María Otilia Torres, de 85 años, se sienta en las bancas que antes eran para sus clientes y mira con resignación el predio vacío. Solo están ella y algunos de los comerciantes que asistieron a la cita para denunciar su situación; pero ya no hay un solo comensal, no salta el aceite, no huele a manteca ni hay música. Se acerca la noche y unos pocos amigos se asoman por las rejas del Palacio; una niña les abre y les deja entrar con carritos de ventas informales. Alguna vez fueron comerciantes formales, pero desde el cierre algunos tuvieron que dedicarse al rebusque.



“No pedimos plata, sino que nos dejen trabajar”, dice María Otilia, bogotana, de las que usan ruana, falda escocesa larga y medias veladas gruesas. “Yo soy de aquí, pero mi papá es de Cáqueza, Cundinamarca. De donde es la mejor fritanga, de mis papás aprendí yo y me traje la receta”, cuenta.



A su lado, están su hijo, Carlos Parra, y su nuera, Ludyn Soto, quienes continuaron trabajando allí. Ludyn siguió ‘con la sartén por el mango’, incluso, cuando estuvo embarazada de sus mellizos. En ese asadero, se crió toda la familia.



El Campín existe desde 1938 y, por muchos años, cuenta Parra, los comerciantes vendieron sus comidas sobre la carrera 24 y sobre la calle 57 a los hinchas. “En vista de eso, el Alcalde Jorge Gaitán Cortés dijo que tocaba poner las ventas en un solo punto. Entonces, dio este sitio y nuestros abuelos acudieron a las embotelladoras de Bavaria, quienes nos dieron materiales. Nuestros abuelos pusieron la mano de obra y trabajaron aquí. En el 62 esto fue algo extraordinario, fue una inauguración grande”, relata Parra.



Hasta el mesón de los Parra-Torres llegó Carlos Arturo Rueda C, pionero de la narración deportiva en Colombia, quien, según dice Parra, bautizó eso como el ‘Palacio del Colesterol’. Y así se quedó grabado en la memoria de los bogotanos.

Palacio del Colesterol Foto: Archivo particular

Tal llegó a ser su importancia que hasta en las crónicas deportivas de EL TIEMPO el Palacio figuró como si fuera un protagonista más de los encuentros de fútbol.



“Allí, en el Palacio del Colesterol, en donde siempre se encuentra un problema para cada solución, esta sufrida hinchada roja volvía a mostrar esas muecas de desazón, escuchando además rumores que carcomen el alma: hay división en Santa Fe”, comenzaba una crónica de marzo de 1994.



Otro artículo publicado en agosto de 1992 retrata, con precisión, este escenario popular: “Aquí, cada uno se sirve su porción. Sentado o de pie. El menú es variado: morcillas, papas chorriadas, bofe, chorizo, chicharrón, longaniza... Y no hay que hacer antesala ni reservación, algo que, tratándose de un palacio , llama de todas maneras la atención. Pero no hay que extrañarse. Es el Palacio del Colesterol , donde, en una caseta de colores, una mujer rolliza, de delantal largo con bolsillos por donde asoman los billetes invita a olvidarse de las arterias y las dietas”.

Incluso, fue parte de las narraciones deportivas en El Campín. Una crónica de mayo de 1998 recuerda que el narrador Marco Antonio Bustos, ‘El Emperador’, decía “Ya vamos, doña María Luisa”, cuando el partido ya iba a finalizar. Era la seña para que doña María Luisa, propietaria de uno de los puestos del Palacio del Colesterol, a unos metros del estadio El Campín, preparara una bandeja de fritanga, una de sus pasiones”.



María Luisa es, de hecho, la mamá de Elena Vargas, otra de las comerciantes que hoy están en la disputa por el espacio. “Yo crecí acá. Esto no existía, todo eran potreros, la carrera 30 era una sola vía, no una avenida y de noche salíamos con lámparas de gasolina, porque no había luz”, relata Vargas.

Y salían de noche, porque el trabajo no daba tregua. En el Palacio, las labores comenzaban a las 7 a.m. “porque los partidos eran a las 3:30. Entonces, la gente llegaba desde las 8 a.m. y se ponían a comer y a beber, todos los tres asaderos y los 44 módulos vendíamos ‘artísimo’, eso faltaba comida a la hora de terminar el partido. Cuando eso pasaba, venían, ganaran o perdieran, la gente se hacía su tercer partido acá hasta las 10 p.m.”, recuerda Parra.

ANA PUENTES

