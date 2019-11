'Este es un mensaje desde el dolor y el amor': hermana de Dilan Cruz

Visiblemente afectada, Denis Cruz, la hermana del estudiante Dilan Cruz envió, a través de un video, un emotivo mensaje a todo el país.



Este joven murió ayer 25 de noviembre en el hospital San Ignacio debido a las graves lesiones que sufrió después de resultar herido en medio de las manifestaciones de estos días en la capital del país, un hecho que es materia de investigación y que ha consternado a todo el país.



Todo sucedió cuando el Escuadrón Anti disturbios (Esmad) accionó un arma entre los manifestantes dejando herido de gravedad al joven en la carrera 4.a con calle 19, en el centro de la ciudad.

#DilanCruz 🙏 | Estas son las palabras de la familia de Dilan Cruz, un día después del fallecimiento del joven por cuenta de una lesión causada por el Esmad.



Lea el resto de su llamado aquí ➡️ https://t.co/lyeirPol4S pic.twitter.com/ZBqHlncAfu — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) November 26, 2019

Dice en el video que la terrible situación por la que pasa su familia solo va a cambiar cuando todos, sin excepción alguna, cambien y actúen desde el respeto y con amor hacía el otro, dejando atrás la violencia, el odio y el rencor.

"Solo así construiremos cariño, valores, empoderamiento. Lo que quieren nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos contra el otro. En cualquier momento seremos nosotros mismos. Gente linda de Colombia, no más violencia. El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas".

REDACCIÓN BOGOTÁ