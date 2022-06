De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este viernes 17 de junio se vence el plazo máximo para pagar el segundo bimestre del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) del año gravable 2022.



(Le puede interesar: Bogotá confía que el Gobierno aporte el 70 % de la segunda línea del metro)

El pago correspondiente a los meses de marzo y abril de este año se puede realizar dependiendo del último dígito de la cédula, de la siguiente manera:



- Lunes 13 de junio, los terminados en 0 y 1.



- Martes 14 de junio, 2 y 3.



- Miércoles 15, 4 y 5.



- Jueves 16, 6 y 7.



- Viernes 17, 8 y 9.



No obstante, todas las personas tienen plazo máximo hasta el viernes 17 de junio.



Los contribuyentes pueden hacer el pago en línea, a través de la Oficina Virtual, mediante el botón de pagos PSE o con tarjeta de crédito de las entidades bancarias que tengan convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). O también, de forma presencial, en entidades autorizadas.



En importante tener en cuenta que si declaración se presenta después de la fecha límite, el contribuyente deberá asumir la sanción por extemporaneidad y los correspondientes intereses moratorios.



“Los vencimientos escalonados son la alternativa que brindamos para facilitar el trámite y descongestionar los canales virtuales que destina la Entidad para tal fin. No obstante, los contribuyentes que no puedan declarar en las fechas recomendadas tienen plazo máximo para cumplir la obligación hasta este viernes 17 de junio de 2022”, explicó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.



(Le recomendamos: Alcaldía responde de forma vehemente a suspensión temporal del POT)

Si desea hacer el pago de manera presencial, lo puede hacer en:



- Bancolombia

- BBVA Colombia

- Banco de Bogotá

- Banco GNB Sudameris

- Banco Popular

- Banco Davivienda

- Banco de Occidente

- Banco AV Villas

- Banco Citibank (Banca corporativa)

-Corresponsales Bancarios del Grupo Aval (Efecty, Punto red, Punto de pago, entre otros).

Las sanciones

Las sanciones mínimas para la vigencia 2022 son:



ICA: 266.000 pesos ( 7 UVT) (artículo 7 del Acuerdo 756 de 2019, que modifica el artículo 3 del Acuerdo Distrital 27 de 2001).



Retención de ICA: 380.000 pesos (10 UVT) ( artículo 639 del Estatuto Tributario Nacional)



*UVT - Unidad de Valor Tributario*



Para más información ingrese a https://www.shd.gov.co/shd/.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE SECRETARÍA DE HACIENDA.

Más noticias de Bogotá

- El extraño hombre que podría estar detrás de desaparición de Adriana Pinzón



- Así será el puente curvo de la 68 con calle 26 que estaría listo en el 2024



- Las medidas para garantizar la seguridad en segunda vuelta a Presidencia