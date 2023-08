La tarifa que se paga en el sistema de transporte público en Bogotá ha causado diversos debates entre los expertos y en redes sociales, pues, según un artículo de Bloomberg, es el quinto pasaje más costoso de las ciudades de Latinoamérica.



Por eso, últimamente también se ha abierto la discusión de qué tan posible sería implementar una tarifa mensual en el sistema, una opción con la que se cuenta en otras ciudades del mundo y de la región. En Buenos Aires, por ejemplo, los ciudadanos cuentan con la tarjeta Sube, la cual tiene el lema ‘Más viajás, menos pagás’, y tiene una lista de tarifas que va desde los 20 viajes hasta los 40.

En algunas urbes, incluso, hay un tope máximo de viajes que se pagan durante el mes, y después de que se alcanza esta cantidad el resto de recorridos son gratuitos. “Lo tienen países como España, Alemania, Inglaterra. Se ha vuelto más popular e incluso hay pases anuales para viajes ilimitados”, indicó Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana.



Pero, aunque la tarifa mensual se aplica desde hace años e incluso décadas en muchas ciudades, ¿es viable aplicarla en un sistema como el de Bogotá?

Los retos

Para Germán Prieto, profesor de la especialización en Gerencia del Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hay dos grandes beneficios de una tarifa mensual. El primero, que favorece a la población que realiza viajes pendulares, que son “los de ir todos los días al trabajo o al estudio y regresar”.



“La persona no solo puede presupuestar su gasto mensual de transporte, sino que, además, le puede salir un poco más económico, teniendo un buen impacto en las finanzas”, agregó.



El otro beneficio radica en que esta propuesta podría ser una herramienta para incentivar más el uso del transporte público. “Si yo ya pagué mi tarifa mensual, no tengo que coger una moto o usar una aplicación, sino que voy a aprovechar al máximo mi tarjeta. Eso hace que lleguen más usuarios”, señaló.



Hidalgo, por su parte, mencionó que esta tarifa por mes ya se aplica en el sistema de bicicletas compartidas y que ayuda a fidelizar a los usuarios. “Cuando uno paga el mes completo no se preocupa de estar recargando. Esa es la práctica mundial en donde existen sistemas con pago electrónico. Bogotá tiene Tullave, que tiene este sistema, pero no cuenta con este tipo de servicios”, explicó.

El trancón es por un incidente en la estación CAD. Imagen de referencia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / iStock

Los retos



Fernando Rojas, experto en gestión urbana y quien ha sido asesor de TransMilenio, afirmó que si se quiere agregar un pase mensual se necesita que “se vea como una opción rentable tanto para quienes compran los tiquetes como para quienes los venden”.



Teniendo esto en cuenta, explicó que Recaudo Bogotá y Tullave, como operadores del recaudo del transporte, “no tienen ningún incentivo ni interés en que se dé una compra de tiquetes con algún tipo de descuento, porque ellos por cada tiquete están ganando unos ingresos importantes”.



Recalcó que, igual, es importante entender el transporte público como “una inversión social” en servicio de la ciudadanía, por lo que hay que entrar a analizar la calidad del servicio del sistema y si realmente “está ofreciendo lo que cuesta”. En ese sentido, incluso habló de la posibilidad de una “tarifa cero”.



“Yo invito a abrir el debate sobre cambiar la forma de financiar el transporte. Si el Gobierno entrara a cofinanciar la compra de buses viejos para chatarrizar, la compra de buses nuevos con tecnologías limpias, la construcción de patios y compra y operación de los equipos tecnológicos, se reduciría un 40 por ciento la tarifa”, dijo.

Carolina Martínez, gerente de la operadora pública La Rolita. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Hidalgo mencionó, a su turno, que la posibilidad de una tarifa mensual se ha discutido incluso desde el año 2000, cuando se creó el sistema. Sin embargo, en los últimos años “no se ha visto como una alternativa viable” debido al déficit que tiene el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que hoy asciende a 2,9 billones de pesos. Por lo tanto, un descuento en el pasaje significaría menos ingresos para saldar este monto.



De igual manera, os expertos coincidieron en que se debería garantizar un control de las tarjetas del sistema, pues actualmente muchas personas revenden pasajes ilegalmente o aprovechan beneficios como los que obtienen los adultos mayores para lucrarse.



“El problema no es la tarjeta, porque de hecho puede atraer gente. El problema es yo cómo controlo que eso funcione bien, y en términos sociales, como hago que la gente entienda que para ellos va a ser más barato comprar los tiquetes por semana que al diario”, añadió Rojas.





REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

LAURA VALENTINA MERCADO