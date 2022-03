La Secretaría de Hacienda de Bogotá hace unos días amplió el plazo de vencimiento para realizar los pagos. Además, informó que a partir de ahora, los contribuyentes tendrán más de dos meses para registrar su correo electrónico en la Oficina Virtual con el fin de que puedan pagar con descuento los impuestos Predial y de Vehículos.



No olvide que, las fechas de pago están programadas para mayo y junio de 2022, tanto para el predial como para vehículos.



Es importante que tenga en cuenta que, para aplicar a el descuento del 10% del impuesto de vehículos debe pagar entre el 3 y el 17 de junio, y la fecha máxima de pago (sin descuento) es el 15 de julio.



En el caso del impuesto predial, el descuento del 10% se aplicará únicamente entre el 9 y el 24 de mayo, y la fecha límite de pago es el 24 de junio.



Si tiene dudas, inquietudes o necesita asesoría puede contactarse a los siguientes canales de atención.

1. Por medio de atención telefónica se puede comunicar a la línea 195 o al PBX 601 338 5000 a las extensiones 5581 o 5523. De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sabádos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.



2. Al chat de Hacienda Bogotá ingresando a www.haciendabogota.gov.co/shd/ accediendo al ícono de 'chat' ubicado en la esquina inferior derecha. De lunes a viernes de 7 a.m. a 10:00 p.m. y sábados, domingos y festivos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.



3. Orientación por videollamada, solicitándola en el siguiente enlace https://serviciosvirtuales-haciendabogota.zohobookings.com/#/customer/orientacion



4. Asesoría vía WhatsApp, en la línea 300 270 3002. De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.



5. Atención presencial en el SuperCade CAD, Américas, Suba y 20 de julio. De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12 p.m. Importante hacer el agendamiento de esta cita en la página de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Cabe resaltar que, los funcionarios de la entidad, empezaron la semana pasada a recorrer las 20 localidades de la ciudad, con puntos de atención móviles, para orientar a la ciudadanía en lo referente al registro en la Oficina Virtual y el pago de los impuestos.

REDACCIÓN BOGOTÁ