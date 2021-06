Hasta el miércoles 23 de junio se podrá pagar el predial con descuento

Desde la semana pasada empezó a correr el calendario para pagar el impuesto predial con descuento del 10 por ciento. La Secretaría de Hacienda estipuló como última fecha este miércoles 23 de junio para acogerse a este beneficio de pronto pago.



(Le puede interesar: Vacunas Pfizer en Bogotá serán solo para segundas dosis)

Sin embargo, para no congestionar el sistema de pago se ha venido manejando un calendario tributario escalonado con la última letra del Código homologado de identificación predial (Chip). Así, ya han podido hacer el pago con el respectivo descuento quienes tengan un Chip cuyas últimas letras son K, L, M; el pasado viernes, los que terminen en N, O, P; este martes, en T, U, V y W, y, por último, el miércoles se finaliza con las letras X, Y y Z.



(Vea también: "Bogotá, no presenta desabastecimiento de vacunas" dice Secretaría de Salud)



Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, explicó que este calendario funciona como una estrategia pedagógica para que los bogotanos no hagan los pagos hacia los últimos días de las fechas de vencimiento y se generen congestiones.



“Se llena el sistema, y muchas veces ha pasado que colapsa. Para que no pase eso y no haya aglomeraciones en los Cades incorporamos este sistema”, dijo Ramírez, y explicó que está basado en la cédula del predio o número catastral, que tiene al final una letra.



Según esa letra, se establecieron las fechas de pago, que para este año están funcionando de manera pedagógica, pero el Distrito piensa implementarlas obligatoriamente para los próximos años.



Según afirmó la Alcaldía de Bogotá, "la Administración recauda 1,2 billones de pesos por este concepto, que equivalen al 34,5 % de la meta fijada en Predial para el año completo, y que corresponden al pago oportuno de 943 mil predios, entre residenciales y no residenciales".



(Además lea: Los descuentos y tarifas especiales en el pasaje de TransMilenio)



Quienes no vean o tengan la posibilidad de pagar con el 10 por ciento de descuento tendrán plazo de cumplir con la tributación hasta el 23 de julio, sin ningún beneficio.



El impuesto predial lo puede pagar de manera presencial en los Cades y entidades bancarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, pero también se pueden usar sistemas de pago electrónico.



Para esto se debe ingresar a la página de la Secretaría www.oficinavirtual.shd.gov.co. Allí les solicitan a los ciudadanos número de identificación y contraseña, y en el portal se dan las indicaciones para pagar el impuesto predial, de vehículos, ICA y retenciones ICA.



Además, en esta oficina virtual también se pueden descargar los formularios de declaraciones, recibos y cupones de pago.



ELTIEMPO.COM