Pagar por parquear | Voy y vuelvo

O paga o paga. Esa es la lógica del cobro por parqueo en vía que acaba de decretar la Alcaldía de Bogotá. Así es, se acabó la guachafita de andar estacionando en cualquier sitio y a cualquier hora sin remunerarle nada a la ciudad por la ocupación de su espacio público. En adelante, habrá que pagar por estacionar en la calle o seguir pagando, como hoy, en un parqueadero privado.



Me gusta la medida porque puede traer algo de orden, porque eso es lo que hacen las ciudades modernas y porque es otra forma de encarecer el uso del carro privado cuando dependemos de él innecesariamente. Y porque en medio de todo hay algo de justicia social: el que quiera ocupar espacio en la ciudad, pues que pague y que esa plata se vaya a subsidiar al que monta en bus o al mismo SITP, cuya crisis parece no tener fondo. Se estima que habrá 13.000 cupos para parquear en la calle en los próximos años y se arrancará con mil en la localidad de Chapinero.



Ahora bien, hay que tener en cuenta que esos 13.000 cajones de parqueo estarán ubicados en puntos estratégicos, en calles donde la intensa actividad comercial, social, recreativa y demás genera congestión y las vías suelen ser ocupadas por carros. Y a partir de aquí es que hay que hacer varias reflexiones, porque somos muy hábiles para encontrar esguinces a las normas antes de que empiecen a aplicarse.

Mi recomendación a la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte, que operará estos sitios, es evitar que las calles aledañas a las zonas donde se permitirá estacionar con pago terminen convertidas en estacionamientos improvisados. Hoy, los famosos valet parking son expertos en invadir cuadras enteras estacionando vehículos sin que autoridad alguna lo impida. Segundo, debe evitarse que se desate una guerra de ‘cuidadores de carros’ por hacerse con espacios de parqueo. Porque hay que decirlo claro: las mafias se apoderaron de andenes, plazoletas, esquinas, puentes peatonales, semáforos y, claro, vías de parqueo. El ‘rebusque’ ha hecho que miles de personas encuentren en estos lugares la única forma de subsistir. Esa es otra de las tragedias que deja la pandemia, la ocupación de lugares que son manejados por sujetos que les cobran a sus ocupantes gruesas sumas de dinero. El espacio público no es propiedad de nadie y eso lo saben las entidades que deben velar por su buen uso.

Lo otro que uno esperaría de la medida es que de verdad combata la invasión de andenes. Bogotá fue modelo internacional en la recuperación de estos lugares. Hasta en Kiev (Ucrania) aplicaron las medidas diseñadas por el entonces alcalde Peñalosa para combatir a los malparqueados. Lastimosamente se bajó la guardia y hoy motos, carros, furgones y otros se sienten con derecho a invadir el lugar destinado a los peatones. Lo más irónico es que por redes sociales circulan fotos de vehículos de alta gama protagonizando tales prácticas. El colmo.

Aunque se dice que habrá 150 agentes controlando toda esta situación, la famosa práctica de “son solo cinco minutos” no desaparecerá. Acá somos frescos y descarados para estacionar en avenidas congestionadas para comprar el pan, sacar plata del cajero o tomarse un jugo, simplemente por la pereza de buscar un estacionamiento. Yo no sé si la medida podrá controlar todo esto. No sé si dará los réditos que las autoridades esperan. Y tampoco veo cómo la gente preferirá pagar por parquear en calle sin garantía de seguridad –aunque hoy lo hace– y, de todas formas, teniendo que dar propina al muchacho del trapo rojo, lo cual hace más costosa la estacionada. Pero si la cosa es para ponerle orden a la proliferación de vías invadidas y que la ciudad se beneficie, pues bienvenida.



Ah, y parodiando a los astrólogos cuando recomiendan velas rojas para la suerte, acá habría que recomendar: pedagogía, mucha pedagogía.

