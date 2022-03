Vecinos y padres de estudiantes del colegio Nuevo Chile, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, llegaron este jueves armados con escobas, cepillos y jabón para limpiar los rastros de los desmanes que se registraron este miércoles.



El colegio Nuevo Chile ha sido objeto de ataques desde que se conocieron las denuncias de un presunto caso de abuso a un menor de cinco años, al parecer, por un profesor de educación física.



Aunque algunos de los padres de familia han respaldado la denuncia y piden a las autoridades que se investigue y se haga justicia, no están de acuerdo con las vías de hecho que se han tomado en los últimos días.



"No me gusta nada porque eso es vandalismo y no ayuda en nada al niño que fue agredido. Las autoridades son las que se encargan de juzgar todo", aseguró la madre de uno de los estudiantes ante las cámaras de City Tv.



Los daños ocasionados en las últimas horas han dificultado la prestación de los servicios de educación y alimentación a los estudiantes.

#Seguimiento 🔎| Vecinos y padres de estudiantes del colegio Nuevo Chile llegaron a limpiar los daños que quedaron luego de los desmanes de este miércoles.



Fueron cerca de 450 personas las que participaron en este acto simbólico de recuperación, en el que participó también la Secretaría de Educación. Allí, no solo limpiaron la infarestructura; sino que manifestaron su respaldo al rector del colegio.



“Las instituciones educativas son territorios de paz. No aceptamos que las niñas y niños sean agredidos ni que los colegios sean destruidos. Nosotros nos expresamos a través de la palabra, de los actos, con flores y no con violencia”, indicó Edna Bonilla Sebá, secretaria de Educación del Distrito.



Frente al caso denunciado, aseguró que hay acompañamiento por parte de distintas entidades. Hizo, además, un llamado a que se siga denunciando, para que las autoridades puedan abrir los proceso. "Hoy hacemos un llamado para que se denuncie cualquier acto de acoso o abuso. Cuenten con que toda la administración distrital, rectores, orientadores y docentes les creemos a las niñas y niños", dijo la Secretaria.

Limpieza en colegio Nuevo Chile Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Limpieza en colegio Nuevo Chile Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO Limpieza en colegio Nuevo Chile Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación tiene sobre la mesa 163 casos sobre violencia sexual en las instituciones educativas distritales, cometidas presuntamente por servidores de la entidad.

