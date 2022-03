Una protesta de padres y alumnos se presentó este lunes en un colegio público del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito. “Venimos a estudiar, no a ser tocadas”, decía una de las pancartas que sostenían quienes protestaban.



Este reclamo surgió luego de que se conocieron los testimonios de varias madres de familia sobre actos sexuales abusivos en contra de alumnas de este plantel que habrían ocurrido la semana pasada.



Según las denunciantes, las víctimas son tres niñas con edades entre los 10 y los 13 años. “Cuando fuimos a recoger a las niñas estaban llorando. Y cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que un profesor suplente las había tocando en un salón”. El caso ya está siendo investigado y las presuntas víctimas fueron valoradas por médicos.



Según cuentan, todo pasó el miércoles 9 de marzo, cuando el grado sexto se quedó sin profesor y hubo que llamar a un suplente. “Ese señor llegó con una actitud muy extraña. Ni siquiera se presentó. Miraba a las niñas de arriba para abajo, observaba sus partes íntimas y pues nos puso a entregar una actividad”, contó una alumna que prefirió ocultar su identidad.



Dicen que a algunas de ellas las hacía devolver para que pulieran más la tarea, mientras que a otras y a los niños los dejó salir. Un alumno, cuentan, alcanzó a alertar sobre los extraños comportamientos del docente, pero lo que le respondieron fue que ese no era una tema importante.



Lo cierto es que, mientras cursa la investigación, los padres de familia y los estudiantes no han parado de protestar pues consideran que la institución ha desestimado las denuncias de los alumnos.



“El rector no nos ha dado la cara ni dado respuesta al abuso y a los tocamientos cometidos por un profesor de la institución. Hacemos un llamado a la Secretaría de Educación (SED) para que evalúe qué clase de profesionales está contratando”.



Y las denuncias van más allá. Algunos padres de familia y alumnas han guardado chats de WhatsApp en donde, afirman, algunos educadores les hacen propuestas indecentes para ayudarlas a pasar materias, es decir, para beneficios académicos. Durante las protestas imprimieron algunos de esos mensajes y los pegaron en las rejas de la institución.



Los que denuncian están siendo amenazados con la posibilidad de perder el año. “A mi nieta le dijeron que si seguía protestando, no iba a pasar o le ponían mala calificación”, dijo la abuela de una estudiante del plantel.



Otra irregularidad son los casos de matoneo. “El año pasado, cuando los niños retornaron a clase, en agosto, el director de grupo le hacía matoneo a mi hijo por ser homosexual. Yo activé las alarmas con los entes de control y el docente jamás me dio la cara. Por el contrario, me amenazó y me dijo que era abogado. La Secretaría de Educación nunca activó la red de apoyo para mi hijo”, dijo otra madre de familia.



Lo que más les molesta a los acudientes es que los tilden de mentirosos y de haber agrandado un asunto sin importancia.



Respecto a estas denuncias, la Secretaría de Educación (SED) dijo que, una vez tuvieron conocimiento del presunto caso de violencia sexual en el colegio Venecia, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. Se solicitó una mesa de trabajo prioritaria con los directivos de la institución, la Policía Metropolitana de Bogotá y profesionales de la estrategia Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (Rio-P).



“Adicionalmente, y como parte de las acciones que se despliegan desde la entidad, se acordó el desarrollo de jornadas pedagógicas para la identificación de posibles víctimas que pueden estar en los cursos o grupos de estudiantes y así garantizar un proceso integral y prioritario para toda la comunidad educativa”.



Cifras

Según un informe de la secretaría, hay registro de 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad, y de estos solo hay 10 con fallo judicial. El riesgo está en que los casos aumenten con el retorno total a la presencialidad.



Las denuncias registradas por la entidad van desde irrespeto o acto sexual abusivo hasta acoso sexual e incluso acceso carnal violento. Desde abril del 2021, la secretaría se preocupó por depurar la base de datos, que para ese momento era de 211.



“Logramos agilizar los tiempos procesales de cada caso y en siete meses la cantidad de activos se ha reducido en un 25,1 por ciento”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá.

Luego de esta primera etapa, la entidad dice que se fortaleció el plan de trabajo para optimizar la atención a las víctimas. En octubre de 2021 se tenían 7 procesos de 2017 en retraso, pero a partir del seguimiento permanente, para noviembre solamente quedan activos 3, 2 ya con fallo. Según la secretaría, para las vigencias de 2018, 2019 y 2020, el número de procesos se ha reducido frente a las cifras de octubre, salvo para 2021, pues durante el último mes se han incrementado las quejas y los reportes de presuntas violencias sexuales. Kennedy tiene el mayor número de casos.



Los abusadores saben cómo manipular a sus víctimas, muchos lo hacen psicológicamente o se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. El 94,27 por ciento de los agresores son hombres de entre 38 y 50 años, y el 94,27, profesores. En el resto hay administrativos, auxiliares, coordinadores y directivos. La mayoría de víctimas son mujeres: 87,02 por ciento.



Expertos en la protección de la niñez piden acciones concretas. “Es evidente que los controles que están contemplados en la selección de los docentes están fallando”, dijo Yohana Jiménez, defensora de los derechos de los niños.





