Padres de familia exigen garantías para retorno a los colegios

En varios colegios oficiales de la ciudad se han presentado algunas quejas de padres de familia que han tenido que enviar de nuevo a las instituciones a sus hijos, y que tienen dudas sobre las condiciones de bioseguridad que hay en estos lugares. Una de esas instituciones es el Benjamín Herrera, en la localidad de Puente Aranda.

“Podemos evidenciar que es una imposición, que no hay protocolos de bioseguridad como lo anuncian. Aquí no se han medido todavía las distancias para el aforo de los estudiantes, no se han manejado protocolos de bioseguridad, no se está mirando la caracterización de los docentes al retorno del colegio, no se ha mirado a los estudiantes, quiénes van a regresar y en qué condiciones”, expresó Gustavo Adolfo Maz, integrante de la mesa distrital de padres.



(Además: El 97 % de los colegios públicos regresaron a la presencialidad)



Para el caso del Benjamín Herrera, al ingreso se cumplen con los protocolos sanitarios. Hay termómetro, gel antibacterial y lavamanos. Además de esto, se respeta el distanciamiento. No obstante, según un profesor de este colegio, las condiciones aún no están dadas.

“Los vigilantes y las señoras de servicios generales no están vacunados, no hay conectividad real en colegios para atender a los chicos que no vienen y se presiona a los padres; que si no vienen pierden el cupo. Es una exposición a los estudiantes que vienen al colegio y a los profesores, nos ponen como carne de cañón”, reclamó el docente Miguel Plaza.

Con todo esto, algunos padres de familia tienen lista una carta para enviarle a la Secretaría de Educación, en la que pedirán garantías para el retorno bioseguro de los estudiantes a los colegios oficiales de la ciudad.

