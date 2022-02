Padres de familia del grado cuarto del colegio Marymount les enviaron una carta a los miembros del consejo directivo de la institución, donde expresan su preocupación por las denuncias de presunto abuso sexual que varias exalumnas han realizado contra el profesor Mauricio Zambrano.



"Como padres de familia de las alumnas de cuarto y miembros de la comunidad del Colegio Marymount, queremos manifestar nuestra preocupación ante las denuncias de abuso sexual por parte de un profesor a varias estudiantes que se han hecho públicas durante los últimos días a través de los medios de comunicación", dicen.



En el comunicado se le pide expresamente al consejo directivo del colegio que se les brinde información clara sobre los acontecimientos, puesto que, según los padres de familia, la rectora de la institución "no brinda la información necesaria para medir el impacto que los hechos hayan podido tener en nuestras hijas".

Por este motivo, le piden al consejo directivo que se evalúe la pertinencia de mantener a María Angela Torres, rectora del colegio, en cabeza de dichas investigaciones. "Al verse señalada por omisión se podría encontrar en situación de conflicto", se lee en el documento.



Los acudientes también hacen un llamado para que prevalezca la integridad y seguridad de las estudiantes sobre la reputación de la institución. "La falta de transparencia y hermetismo con el paso de los días ha afectado profundamente la confianza de la comunidad y ha hecho más daño a la institución", dicen.

¿Qué paso en el Marymount?

Padres de familia y exalumnas del colegio MaryMount, en Bogotá, denunciaron 20 casos de presunto acoso sexual por parte de un profesor de la institución contra sus estudiantes. De acuerdo con los relatos revelados por la asociación de exalumnas del centro educativo, el profesor de Educación Física Mauricio Zambrano se habría aprovechado de su cargo para involucrarse con varias alumnas menores de 15 años por más de 12 años.



Ante las denuncias, la rectora del colegio, María Ángela Torres, envió una carta a los padres de familia el 22 de febrero donde afirmó que el profesor había presentado su renuncia voluntaria, días después de que fuera retirado de sus funciones.



“Desde el primer momento en que el Colegio fue informado procedió a trabajar de la mano con las personas afectadas, a activar los protocolos y realizar los procedimientos establecidos salvaguardando la identidad de las víctimas y la confidencialidad del caso para no entorpecer el debido proceso”, señaló el colegio dos días después en otro comunicado.



Asimismo, en un documento revelado por Blu Radio en donde las estudiantes consolidan sus denuncias, se enumeran varias conductas inapropiadas que el profesor y otros funcionarios del colegio habrían cometido presuntamente desde hace más de 10 años.



"Zambrano hacía uso de las instalaciones del colegio para tener relaciones con alumnas menores de 14 años en repetidas ocasiones, llevándolas a lugares donde las cámaras no tenían rango, y diciéndole que no le contara a nadie", se lee en uno de los apartes sobre un caso ocurrido en 2013.

