Padre que presuntamente abusó de sus tres hijas menores se fugó tras quedar libre

Un aberrante hecho habría ocurrido en el barrio El Rincón de la localidad de Suba. Allí un padre presuntamente violó a sus tres hijas de 3, 6 y 9 años, quienes se encuentran hospitalizadas en la clínica San José infantil, de Bogotá.



Según el testimonio de la madre de las pequeñas, fue el pasado viernes 17 de noviembre que las niñas le contaron a su abuela lo que ocurría cuando el hombre llegaba borracho a la casa en horas de la noche.



(Lea también: Soacha: capturan a hombre que abusaba y fotografiaba a niñas de una misma familia).

Ella le preguntó qué había pasado y la niña le dijo que su padre la estaba abusando FACEBOOK

TWITTER

“Fue muy duro para mí enterarme que el propio padre haya violado a mis hijas”, explicó la madre de las menores a Noticias Caracol.



La mujer se enteró de este hecho cuando durante una noche, las pequeñas no quisieron quedarse con su padre y su abuela les preguntó lo que estaba ocurriendo, a lo que la hija mayor, quien tiene nueve años, respondió que el hombre la abusaba.



Fue unos instantes después que la mamá de las pequeñas las llevó al centro médico, en donde les hicieron exámenes que dictaminaron que la niña mayor había sido violada y era algo que ocurría desde hace varios meses, de conformidad con el testimonio de la madre.



(Puede leer: Arrestan a dos abuelos acusados de abusar sexualmente a su nieta de 14 años).

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia Foto: iStock

Familiares de las pequeñas afirmaron al medio anteriormente nombrado que llevaron al hombre al CAI Rincón, ubicado en Suba, pero lo dejaron libre en horas de la noche y se fugó.



“Nos dijeron que lo llevarían a la URI más cercana para hacerle la debida anotación, lo cual nunca fue hecho, ya que cuando me comuniqué con el patrullero, ellos me dijeron que lo habían soltado tipo 10 - 11 de la noche", afirma la madre de las niñas, "no cumplió ni las 72 horas".



Ante esta situación, el jefe de protección de la Policía Metropolitana de Bogotá habló con City TV sobre lo ocurrido y explicó que ya cuentan con la identidad del padre, presunto agresor de las pequeñas, y están en proceso de judicialización del material probatorio para darle captura al presunto responsable de este hecho.



Según explica el coronel, "el material probatorio, al igual que el testimonio de las menores, serán recolectados adecuadamente conforme a las normas existentes para presentarlo ante un juez, en conjunto con la Fiscalía", con esto se podrá fijar la captura de este presunto agresor.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos niños sienten vergüenza y miedo de inculpar a su agresor. Foto: iStock

Adicionalmente, se está haciendo un acompañamiento a la madre de las víctimas a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para llevar a cabo el proceso de restablecimiento de derechos de las tres menores.

Cifras de abuso sexual infantil

Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, más de 529 personas fueron capturadas por delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, el cual es considerado como un delito de especial atención.



Además, el jefe de protección de la Policía de Bogotá explicó que: "la mayoría de capturas son de orden judicial, debido a que hay una dificultad en el tema de la captura en flagrancia. Por lo que es necesario esperar la ejecución de los actos urgentes".



Por otro lado, las autoridades también han recibido más de 1.700 denuncias por presuntos actos, accesos o algún tipo de conducta que vaya en contra de la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*con información de City TV

Más noticias en EL TIEMPO