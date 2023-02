La comunidad no se explica cómo un hombre, a plena luz del día, y frente a un colegio, fue capaz de atacar a una joven de 22 años para abusarla sexualmente. No solo la golpeó, sino que él se bajó los pantalones e intentó bajárselos a su víctima en un ataque violento.

Todo ocurrió frente a la sede del colegio Japón, ubicado en la carrera 78 G #38 C Sur-1, con carrera 78 G, en Bogotá. “Yo escuché gritos y gritos y cuando me asomé vi a un tipo sobre una muchacha. Yo salí a auxiliarla y el tipo salió corriendo. Otro señor fue el que lo cogió. Él iba en moto y alcanzó al tipo ese. La joven estaba el piso”.

Policías de este CAI atendieron el caso. Foto: Archivo particular

La joven quedó muy afectada. No puede creer que esto le haya sucedido mientras sacaba a pasear a su mascota. “Yo creo que este tipo es un psicópata porque es claro que estaba merodeando a las niñas del colegio. Mi hija es de baja estatura y seguro pensó que era una niña, la vio como una presa fácil. Ella, al comienzo, lo vio como un transeúnte cualquiera”.



El atacante intentó bajarle el pantalón de la sudadera a la joven y él hizo lo mismo. “El perrito también se puso muy nervioso. Intentaba morder al extraño. Mi hija, afortunadamente, pudo gritar y así alertó a la comunidad. Ella pidió auxilio, estaba aterrada”.

La comunidad comenzó a reaccionar. Un ciudadano auxilió a la joven y el atacante salió huyendo, pero luego otro hombre que se movilizaba en una moto lo alcanzó y lo inmovilizó mientras llegaban las autoridades. “Este tipo sabe moverse en la zona y yo creo que busca niñas pequeñas”, dijo el padre de la víctima.



El atacante fue llevado a un Comando de Atención Inmediata (CAI) gracias a la actuación del cuadrante de la Policía. “Lo que me preocupa es el vencimiento de términos. En la Unidad de Reacción Inmediata (URI) me encontré con los familiares del victimario y cuando les pregunté si ese hombre tenía problemas mentales me contestaron, inmediatamente, que no le podían hacer nada, que no tiene antecedentes y que, por eso, en menos de 36 horas puede quedar libre. Siento que el tiempo corre en contra nuestro. Dijeron que iban a llamar a u coronel para que lo sacaran rápido”.



Este padre de familia ha realizado sus propias averiguaciones sobre la identidad del agresor y teme que haya sido un miembro de la Policía Nacional. “Después de lo que hizo seguía publicando cosas en sus redes sociales como si nada. También tiene perfiles falsos”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

